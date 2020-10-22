帶小比旅跑台灣／杉林溪馬拉松 風景美、很有誠意的賽事

上星期六，我們去參加杉林溪馬拉松。

在比賽前一天，好姐妹吳家鉦就一直吵著要我趕緊去陪她，她真是個黏人鬼。

連我要吃水里罵丸，她也只準我吃一個，因為她怕晚上煮飯會吃不完。

比比很久沒看到虎虎了，看到虎虎他很開心，因為虎虎是他的好捧有，然後他們就一起看卡通，渡過非常愉快的夜晚。

因水里到杉林溪大約有一個小時的車程，半夜四點我便從水里出發，一路開上山去。

山上的溫度大約在14度左右，風涼涼的吹起來很舒服，因為怕小比會受寒，我也幫他準備了外套和棉被。

因為起跑的時間很晚，所以我便去無尾熊的攤位找他聊天，大會也準備了地瓜和薑茶讓大家使用，真的很貼心。

過沒多久，人群開始聚集，很多認識的跑友都出現了，大家也開心的拍照留念。

因為佳珍帶虎虎來，所以我們就一起走，幸好山上天氣雖然是陰天，但是沒有下雨，這是令人欣慰的地方。

早晨的杉林溪很美，空氣也很乾淨，樹蔭被陽光折射，也顯得十分美麗。

因為黃金水杉還沒有變黃，所以在那裡我們無法拍到像網美的相片，真是可惜。

我們經過了好多地方，一路上說說笑笑的完成這次的賽事。

賽事結束後，大會準備炒米粉，竹筒飯和竹筍貢丸湯讓大家吃，他們也準備了一隻烤大豬讓大家吃。

因為烤好的時間比較晚，我還要趕著開車北上，所以就沒吃到那隻豬。

杉林溪馬拉松，雖然人數不多，但主辦單位的誠意很夠，完賽禮也很棒，所以明年有機會的話，大家一起來參加哦。

謝謝辛苦的主辦和志工，為大家服務。

謝謝阿寶和牛牛特地帶嘉芳土司來給我當早餐。

謝謝佳珍和寶妹陪跑。

謝謝辛苦的攝影師。

#2020杉林溪馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣