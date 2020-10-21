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跑步永遠不會停止「由我心跑」凝聚跑者正面能量

聯合新聞網 / 吳仁裕

圖／RUNiROUND 慢跑俱樂部 提供
圖／RUNiROUND 慢跑俱樂部 提供

「去跑步吧！」這句話常縈繞在喜愛戶外活動的人心中，也常是朋友間相約團練的一句話！在這忙碌時代，似乎也是最容易達成的運動項目，成為多數人例行的生活之一。

開始跑步後，很多人愛上的是「跑步」過程帶來的心境改變，讓身體熱絡起來，跟著規劃好的路線跑，還能欣賞風景同時挑戰自己，過程中流汗的暢快與紓壓，身在其中的人感受最為深刻。不管跑步的出發點是為了減肥？健康？或是為了挑戰自己解鎖紀錄？在享受獨處或與三五好友跑步過程中，都能獲得心靈上的滿足。從心出發「由我心跑」，沒有任何事情可以讓你停止跑步。

今年東京奧運受到疫情影響而延期，打破日本馬拉松紀錄的選手大迫傑卻沒有停下腳步，反而一改過去那份嚴肅態度，從心出發的角度鼓勵跑友進行跑步運動，同時可以在訓練後好好享用美食，或是體驗全新的跑步路線，用笑容與開闊的心境面對眼前挑戰，讓自己繼續奔跑下去。因為這樣的改變，會發現不管何時何地，在跑步的路上不會感到孤單，也永遠不會停止前進。

每一個人都有自己的熟悉的跑步路線，可能是家裡附近的運動公園，或是鄰近學校的大操場，每次去跑步可能都會遇到同樣的人，甚至默默地跟在某一位跑者身後，完成一次又一次的5公里、10公里甚至20公里的距離，RUNiROUND慢跑俱樂部「由我心跑」的活動官網上，也分享了多個跑步路線，其中「大安森林公園」想必是北市人不可錯過的跑步景點，沿途綠意盎然，部分路段也設有專用跑道，運氣好還能聽到音樂台的美妙旋律，全場2.4公里的都會森林路線，腳步一邁開就很難停下來，絕對是許多人下班後紓壓的好地方。

圖／RUNiROUND 慢跑俱樂部 提供
圖／RUNiROUND 慢跑俱樂部 提供

跑步不會停止，它象徵的是無所畏懼的強大力量，NIKE對全世界跑者宣告「YOU CAN’T STOP THE RUN」，透過 Nike Run Club ( NRC ) App凝聚全世界的跑者，傳遞正面能量。RUNiROUND慢跑俱樂部響應「YOU CAN’T STOP THE RUN」精神，舉辦「由我心跑」線上活動，鼓勵跑者分享跑步路線或是沿途美景。不管是下班後的慢跑、團體練跑或是參加路跑活動，活動即日起至 2020 年 11 月 11 日止，下載 NRC APP記錄跑步資訊（照片+NRC濾鏡），透過 Instagram 分享你的跑步相片，並標記指定Hashtag，就能領取限量紀念款跑步鞋帶，還可加碼抽 Nike Air Zoom Pegasus 37 最新跑鞋。

圖／RUNiROUND 慢跑俱樂部 提供
圖／RUNiROUND 慢跑俱樂部 提供

詳細活動資訊請上官網查詢（https://www.runiround.com/youcantstoptherun

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