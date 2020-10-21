精華影輯／母子鱷魚國際丫拖馬拉松 台中場
首屆Y拖馬 有來參加的趕緊+1呀
母子鱷魚的Y拖在跑者圈中
就是跑鞋中的勞斯萊斯
舒適好穿好跑
一鞋在腳就是破pb的保證
拿小編來說
後期有了Ｙ拖之後
練跑時根本就沒再穿過慢跑鞋了
因為Ｙ拖才是王道呀ＸＤＤ
這次首屆的國際馬拉松台中場
真的吸引了眾多的跑者前輩前來參加
這場結束後
別忘囉 還有台北場哦～～～
趕緊來替我們寫評價：https://reurl.cc/KjOExy
主辦：母子鱷魚
承辦：臺灣大腳丫長跑協會
官方攝影：Run Style 完全執行團隊
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