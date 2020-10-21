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國泰裁員8500人港龍即起停運 600位台籍員工去留未定

精華影輯／母子鱷魚國際丫拖馬拉松 台中場

運動筆記 / Run Style完全執行團隊吳導

首屆Y拖馬 有來參加的趕緊+1呀

母子鱷魚的Y拖在跑者圈中

就是跑鞋中的勞斯萊斯

舒適好穿好跑

一鞋在腳就是破pb的保證

拿小編來說

後期有了Ｙ拖之後

練跑時根本就沒再穿過慢跑鞋了

因為Ｙ拖才是王道呀ＸＤＤ

這次首屆的國際馬拉松台中場

真的吸引了眾多的跑者前輩前來參加

這場結束後

別忘囉 還有台北場哦～～～

趕緊來替我們寫評價：https://reurl.cc/KjOExy

主辦：母子鱷魚

承辦：臺灣大腳丫長跑協會

官方攝影：Run Style 完全執行團隊

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