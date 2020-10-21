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訓練心得／田中馬10K再出發訓練營 第六週

運動筆記 / Hsueh Yu Chun

田中馬訓練營的學員們都很用心學習

認真地執行熱身+主課表+收操的訓練

但也有同學出現了腳不舒服到疼痛的狀況

教練的建議是就醫

請專業的物理治療師診療

以這次腳痛的同學的例子

是左小腿外側脛前肌發炎

推估是在操場逆時鐘跑間歇的關係

內側腳受力多的關係吧

在滾筒放鬆按壓時異常疼痛

就醫的療程是治療師幫打了震波還有超音波

但小腿還是會微腫

遵照醫囑建議需要再多休幾天

除了再改善跑姿效率外

也偶爾操場順時鐘跑來平衡是一招

因為訓練營目標是破個人PB

受傷不能再練課表求進步是可惜的

比賽快到了也要小心別感冒

教練提醒學員穿暖一點戴保暖的帽子

平常也多喝溫水

不只關注身體狀態

教練也注重與分享心理的放鬆

課表設定休息的日子

該休息的時候就休息

教練提供的方法為例

假設11點上床就會在9點前結束工作

接下來就不碰任何跟工作有關的東西

手機與電腦的訊息也都不看

原因是太晚了

在精神不好時刻工作容易做錯

而且睡前帶著煩惱上床容易睡不好

睡不好又會影響隔天工作的效率

因此在睡前2小時就不碰工作

也能算是睡眠之前的熱身

田中馬

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