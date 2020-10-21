賽事心得／山岳動感越野挑戰 熊空站

我是一名國三生，也是一名中長跑運動員。 國小的時後，跑步跑的很慢，跑步都是班上的最後幾名，到了國中，第一測100m，跑了17秒，當下嚇到，從來100m沒有跑到20秒內，過了幾天後，老師拿田徑隊的

2020-10-20 10:06