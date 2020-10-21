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賽事心得／山岳動感越野挑戰 熊空站
這次10/17在熊空舉辦的山岳動感越野挑戰
在雨天中進行
挑戰組人員還是一大早就抵達現場
在早上5點起跑
先前往山徑越野路段跑一圈
不過因為下雨天
山徑濕滑
所以前進時要更步步為營
天亮7點之後體驗組別的人員抵達現場
準備好之後就往溪水段前進
爬上樹上之後再利用滑繩
先滑向溪水之後跳水
最後朔溪回到終點
挑戰組人員下山之後
也陸續前往溪水段
先爬上繩梯到達樹上
再利用繩索滑向對面的樹上
接下來滑向溪水之後
再跳入溪水
回到終點再享用主辦準備的完賽美食
即使下雨天也非常的刺激又好玩
感謝主辦及所有工作人員的安全引導
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