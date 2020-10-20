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2020 台灣國際馬拉松 在風城讓我們乘著風跑起來！

運動筆記 / Ming Zhong Sung

今年底你為自己準備好一個年度關門禮了嗎？2020台灣國際馬拉松（我愛新竹）在12/27號火力起跑！

2020台灣國際馬拉松等你挑戰 (影片來源：台灣國際馬拉松)

「台灣國際馬拉松賽」，今年已邁入第6屆！目前已有美國、祕魯、澳洲、英國、德國、義大利、委內瑞拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、加拿大、俄國、紐西蘭、厄瓜多、瓜地馬拉、印度尼西亞、日本、馬來西亞、莫里西斯、菲律賓、南非及台灣等21國家報名共襄盛舉。

去年遇雨仍奮力往前的跑友們 (圖片來源：運動筆記)

本次比賽路線由新竹縣體育場出發，途經自強一路、興隆路、120縣道，過台3線油羅溪橋後原路折返，全長42.195公里。沿途景觀極緻美麗，平坦舒適，想破 PB的跑友你報這場就對了！集田園、花園景觀於一身，還有虚無飄渺的山巒夢幻，到底多夢幻？來了就知道！

這麼熱血的馬拉松不跑？行嗎？(圖片來源：運動筆記)

台灣國際馬拉松三大特點小編報給你知

特點一：獨特茶花完賽獎牌讓你的獎牌行列更添風采

你知道我們的國花是梅花，但你知道新竹縣的縣花是茶花嗎？茶花的花語是「可愛、謙遜、謹慎、美德、理想的愛」象徵新竹縣縣民有著謙遜、謹慎等美德，每一塊獎牌花系不同，讓你的完賽獎牌內更添典雅。

茶花特殊造型獎牌，看著都可以隱約地聞到茶花的芬芳呢 (圖片來源：台灣國際馬拉松)

特點二：滿滿的優惠大禮包，讓你買齊裝備無負擔

今年台灣國際馬拉松與義大利第一運動品牌台灣樂得(LOTTO)合作，為這次比賽特別提供高質量的運動紀念衣及運動大毛巾。還給你最需要的優惠，讓你買需要的裝備！

LOTTO 完賽運動大毛巾 (圖片來源：台灣國際馬拉松)

👉 參賽Ｔ恤加購價讓加油團也能擁有！

你是制服控嗎？你有那種大家不穿同一款式衣服就覺得沒有向心力的感覺嗎？本次賽事主辦單位特別開放參賽紀念衣、完賽運動大毛巾加價購，讓你犒賞加油團，跟親友一起擁有高品質的參賽禮！

Lotto紀念衣，也能幫親友加價購 (圖片來源：台灣國際馬拉松)

👉 艾格尼地中海橄欖髮膚清潔露-讓你從頭洗到腳！不臭不煩惱

每次跑步後身上總是散發著濃濃的跑友氣息嗎？艾格尼地中海橄欖髮膚清潔露讓你一罐從頭洗到腳，閉著眼睛洗不怕壓錯瓶！洗完讓你成為香噴噴的跑者！本次提供跑有優惠價讓你現省兩百元！

艾格尼地中海橄欖髮膚清潔露，跑友加購輕享受 (圖片來源：台灣國際馬拉松)

👉 Lotto跑鞋、運動拖鞋大放送限量一千雙下殺五三折！

你想要一次購齊跑鞋與運動拖鞋嗎？Lotto給你滿滿的大禮包，最新風動跑鞋系列限量下殺五三折，運動拖鞋更是現省兩百元！

Lotto滿滿大禮包 (圖片來源：台灣國際馬拉松)

特點三：平坦賽道，只要照著節奏跑，不怕疲憊扭到腳閃到腰！

賽事共有四種公里組別，分別為全馬42.195公里、半馬21公里、挑戰10公里與休閒3公里，不論是專業跑者或喜愛休閒輕運動的跑者，都可以依照自己的喜好報名參加這場路跑活動！

耐力之路-42K路線地圖

新竹縣立體育場 - 自強一路 - 光明六路東一段 - 莊敬南路- 福興東路一段 - 自強一路 - 興隆路一段- 博愛南路(全馬第一次折返) - 興隆路一段 - 興隆路二段- 興隆路三段 - 東興路二段 - 富林路三段 - 富林路二段- 富林路一段 - 中豐路二段 - 中豐路一段- 橫山車站(全馬第二次折返點) - 中豐路二段 - 中豐路一段- 富林路一段 - 富林路二段- 富林路三段 - 東興路二段- 興隆路五段 - 興隆路三段 - 興隆路二段 - 自強一路 - 新竹縣立體育場。

半強者路線-21K路線地圖

新竹縣立體育場 - 自強一路 - 光明六路東一段 - 莊敬南路- 福興東路一段 - 自強一路 - 興隆路一段 - 博愛南路(半馬第一次折返) - 興隆路一段 - 興隆路二段- 興隆路三段 - 興隆路四段 - 興隆路五段 - 東興路二段 - 富林路三段 - 三民路(半馬第二次折返) - 富林路三段- 東興路二段 - 興隆路五段 - 興隆路四段- 興隆路三段 - 興隆路二段 - 興隆路一段 - 自強一路 - 新竹縣立體育場。

準強者之道-10K路線地圖

新竹縣立體育場 - 自強一路 - 光明六路東一段 - 莊敬南路- 福興東路一段 - 自強一路 - 興隆路一段 - 博愛南路(10K第一次折返) -  興隆路一段 - 興隆路二段- 興隆路三段 -  家豐南路二段(10K第二次折返點) - 興隆路三段- 興隆路二段 - 興隆路一段 - 自強一路 - 新竹縣立體育場。

闔家歡路線-3K路線地圖

新竹縣立體育場 - 自強一路右轉光明六路東一段 - 右轉莊敬南路 - 右轉福興東路一段 - 左轉自強一路 - 遇興隆路二段迴轉 - 自強一路- 新竹縣立體育場。

賽道安全+「資深美少男女」啦啦隊為跑友做足準備

賽道上的安全，也是大會規劃的重點，除了由新竹縣警局交通隊負責賽道安全的控制外，大會在全程八個補給站上，同時配置有醫師和護理人員，並每隔5公里派有機巡人員來回巡迴，另外，在全程賽道上也安排了30位醫師人員，投入緊急救護行列，他們背著 AED急救器材，参與跑步競賽，並同時為賽道上的選手提供了安全的保障。主辦單位之一的台灣國際馬拉松交流協會，為營造大會現場氛圍，更使出全力，號召了30餘支「資深美少男女」社區啦啦隊伍，將著台灣閩南、客家、原住民及新住民等四大文化特色服裝，敲鑼打鼓，要在比賽現場為選手們加油打氣，大會期盼這一場讓全台灣動起來的國際賽事，能為台灣的運動發展，帶來一片新契機，並讓所有参與的選手能渡過一個美麗的假期和美好的回憶！

特色活力啦啦隊為您熱力加油 (圖片來源：台灣國際馬拉松)

今年悶的慌了嗎？台灣國際馬拉松等你來報名！ (圖片來源：運動筆記)

責任編輯：Barry

圖片來源：2020台灣國際馬拉松

以上文章由 2020 台灣國際馬拉松 贊助刊出。

＊路跑賽事 盡在運動筆記＊

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