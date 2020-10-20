賽事心得／石虎同樂會定向越野 定向菁英組賽程攻略及解析

魔神仔集合了（圖片來源：黃宜瑾）

這周末魔神仔們來到集集鎮參加「2020集合了！石虎同樂會」的定向越野。除了活動地點是定向跑者最愛的全新場地外，集集本身的小鎮風情也很吸引人。此外，主辦單位鎮公所與特有生物研究保育中心所推出的主題「保育石虎」也是我們關心的議題，一邊找定向旗一邊找石虎的設計真是好玩又有趣！

10月17號 積分賽

下圖為積分賽的賽圖，限時 60分鐘，滿分為 800分。

積分賽賽圖（圖片來源：黃宜瑾）

拿到的地圖是 A3大小，比例尺是 1:4000，雙面都有賽程。快速換算得出地圖的寬度約為實地的 2.5公里，因此估算由起點至最西處再回來不會超過 10公里，那麼 60分鐘內一定可以撿完所有的點拿到滿分。積分賽和順點賽不同，不需依照指定順序到訪各個檢查點，而是跑者自行設計將所有檢查點串起來的路線。最佳路線如何計劃呢？ 關鍵就在於要找到最短路線，有幾個要領：

大方向就是順時針或逆時針跑

找到主路線－多數檢查點在這條主路線上

這次的賽程主路線為下圖的黑 1、黑 2，其他在主路線兩旁的檢查點則繞出去撿再繞回來 (紫線)，一般會希望回程較為單純，所以多數選手選擇去程為黑 1，回程為黑 2。而夾在主路線中間的檢查點的路線設計就是比賽勝負關鍵。第 7點和第 14點到底要在去程 (黑1)時繞去撿 (紅線)，還是回程 (黑2)時 (藍線)呢？剛好這區的街道較為方正，我們可以把東西向當 X軸，南北向當 Y軸來分析。由於這 2個檢查點的分佈是東西向，不論是紅線 /藍線在 X軸上行走的距離，和原本不繞去撿的話的主路線黑 1/黑 2的 X軸距離並沒有差異太大，所以只要分析 Y軸上繞出去再回來的距離就好。明顯地，紅 1+紅 2的距離小於藍 1+藍 2，所以紅線的總距離比藍線短，那麼在去程(黑1)時繞去撿第 14和第 7點，才是這次比賽的最佳路線。實測下來，最佳路線應該落在 6.8公里左右。選手在跑動過程中，身體接近無氧運動狀態，且地圖隨雙臂擺動在眼前晃動，因此簡易快速的路線距離估算分析是非常重要的。

積分賽解析（圖片來源：黃宜瑾）

10月18日 順點賽

順點賽的關鍵仍然是找到最短路線，但和積分賽最大的不同，在於積分賽幾乎一起跑就已決定整場的路線規劃；而順點賽則是在每個檢查點時都要為下個賽段找出最短路線，這次的賽程有 15個點，就要動腦分析 15次。有些賽段是馬上能看出最短路線，有些賽段則是會有 2-3個選擇要傷腦筋，以下就有路線選擇的賽段提出分析。

順點賽賽圖（圖片來源：黃宜瑾）

△→1

圖4（圖片來源：黃宜瑾）

雖然最短路線是紅色，但是因為主會場特生中心內有較多的人潮，且路線彎曲複雜，無法以正常跑速行進，此路線並非最快路線。所有選手均選擇由大門出去，在大馬路上開始提速，行進到三岔路口取右，藍線為最佳路線。

2→3

圖5（圖片來源：黃宜瑾）

此賽段為賽程中最長的一段，路線選擇的距離差異也較大，很有可能會是比賽勝負關鍵。這同樣也適用XY軸分析，但由於3條路線X和Y互有差異，實戰中不容易解析出來，需對地圖非常敏感的選手才能選到最佳路線－紅線。

4→5

圖 6（圖片來源：黃宜瑾）

紅線有小巷可以斜切直接進點，而藍線須到馬路上再回轉進點，明顯左邊為最佳路線。

7→8

圖 7（圖片來源：黃宜瑾）

此賽程圍成的區塊明顯右邊Y軸距離比左邊多不少；而 X軸不論左右邊的路線都有來回，右邊似乎來回較短，但其相差距離小於 Y軸的差異，所以左邊路線一定比右邊短。至於綠線和紅線的決定勝負就在於他們圍成的區塊，Y軸也是左邊比右邊短，而且綠線有一塊空地可以斜切，所以綠線是最佳路線。

8→9

圖 8（圖片來源：黃宜瑾）

若左右兩邊路線圍成的多邊形為凸多邊形時，則可以使用面積方式分析：藍線/紫線圍成的面積比紅線/紫線的面積小，所以藍線較短。凸多邊形為所有內角小於 180度，反之為凹多邊形。凹多邊形不適用此分析法，因為面積較小的單邊其路線在相同方向會有折返，反而距離較長。

9→10

圖 9（圖片來源：黃宜瑾）

紅線和藍線最大的差異在於他們圍住的區塊中，上邊比下邊長 20公尺，而 20公尺實為圖上 0.5公分差異，其實並不易看得出來。而綠線因為有門廊可穿越，明顯比藍線短。至於棕線和綠線的差異，在於最後要往南還是北繞，然而棕線最後走在土徑會降速，且距離也較長，故綠線為最佳路線。

定向越野最大的樂趣在於分析賽段最佳路線，影片可以看到不同選手的路線選擇和執行的狀況。跑速並非比賽決定勝負的唯一因素；而且對於速度較不具優勢的選手，在關鍵賽段中選出最佳路線，並且勇於和別人不一樣地執行它，更是逆轉勝的契機。

雖然在跑定向的過程中沒辦法停下腳步在各點玩遊戲，但是沿途看到很多參加的朋友們吃吃喝喝玩得很愉快，所以大家在比完賽後也跟著到處怒吃怒買一波，加上本次大會提供的超可愛石虎戰袍、毛巾、手提袋和各式各樣完賽禮，兩天一夜的集集定向越野，真的可以說是滿載而歸啊。

作者：黃宜瑾 現職: 定向越野選手/ 魔神仔定向越野俱樂部創辦人之一經歷: 2016,2018,2019 O-Ringen（舉辦於瑞典的定向越野比賽，是每年定向越野界中的盛事 ) 2018 亞洲定向越野錦標賽 (ASOC) 2018 金門定向越野錦標賽曁世界排名賽 菁英女子組第五名 2018 丹麥世界大師錦標賽 長距離 W35B 第8名 2018 廣州南粵古驛道暨世界排名賽 短距離 WE18、中距離 WE32 2019 比利時短距離賽暨定向世界排名賽 WE32 2019 蘇格蘭6日賽暨世界排名賽 長距離 WE20 2019 亞洲青少年錦標賽 長距離 WE6 2019 澳洲公開賽暨世界排名賽 短距離WE27、中距離WE26、長距離WE15 2019 全日本定向大會暨世界排名賽 長距離賽 WE20

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