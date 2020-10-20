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中共可能乘美大選之亂犯台 金融時報作家：百萬兵力才攻得下

賽事心得／古都半馬 為破PB放棄了煙強！

運動筆記 / Yuho Tsai

2020.10.18 古都半馬上半年的賽事，因疫情的關係延到下半年了。等於是19-20賽季被迫提早結束。在台灣的我們真的要心存感激，我們大概是少數能正常辦理賽事的國家對我來說，這是開啟20-21賽季的開幕賽，俗稱的開學日。我是台南人，難得是在台南開學的。但南部的賽事就是熱情，我不是說人，我是說陽光。是那種照得讓你失去鬥志的那種熱情。

前一天晚上睡前來了兩個地震，讓人不知該不該繼續往下睡。還跟台南朋友約定要逃命記得打電話來 囧。算了，大地震躲不過小地震不用躲，時也命也睡覺卡實在。四點就起床了，睡眠不足(你哪次路跑前有睡夠了)。四點半有情有義是我熊哥就來載我，一起出發前往市政府。坐歐多拜時我就說死定了，一定超熱。反正就儘量跑就是了。

起跑後，速度真的也拉的不太順，人又多又熱，怎麼起跑就厭世了XDD(謎之聲：講的你好像很少厭世一樣)…就慢慢的想說慢慢暖機，儘量在七分速內。就這樣，水站都只拿一杯水就趕緊往口裡倒，穩定的跑。 輝哥在以馬拉松為師的文裡有提到，你永遠跑不贏均速前進的人，反正也跑不快，那就儘量穩配就是了。要聽seafood的話。感恩輝哥，讚嘆輝哥。但我的穩配就是6:30就好。(謎之聲：屁啦，你那個速度表甘拿海波浪ㄟ，穩配你個頭啦)

慢慢的，追到了2:30 pacer，啊，我今天居然沒軟爛了。好啦，畢竟開學，還是要假認真一下。然後心裡卻開始在想，嗯丟喔，我出發慢三分鐘，所以我現在至少是2:26回終點。sub230 ok啦，就也是軟爛人日常。跑著跑著天氣愈來愈熱，人愈來愈厭世，一直盯著前面穿公發服的跑者背上的路線圖，看自己在哪了。

喔喔，進了安平港了，喔喔，晚點進漁光島了。休但幾咧，為什麼進漁光島的橋前面有綁汽球的人，仔細一看是2:20，沒事兒沒事兒，還是軟爛標準。心裡計算機開始算，喔 220-3=217。忽然嚇醒，那不是我的PB嗎？內心小惡魔開始交戰了，要不要超車要不要超車要不要超車，超了可能會後段沒力喔，不對啊，都15k了，怕屁怕，不是啊，這麼熱如果爆掉要走6k會很想死。最後終於想到了，這是我今年唯一可以拼成績的一場呢。

最後負能量居然輸了，我怎麼辦，軟爛組快把我趕走了。那個煙強明明就在眼前，我卻只能拿杯水就走了。喔，不…吃不到東西和熱的要死的厭世感，讓我只能化悲憤為速度，看不到好ㄘ補給就沒事了(雖然內心一直在淌血)，把速度拉快了。一路拉到18k，真的不行了，調整一下呼吸，最後的最後，終於在2:15:36回終點…

對不起，我的煙強，我的水餃，我的台南美食我都沒去寵幸你們，我只顧著我的PB。算了，破PB還是爽爽的。破一點點就好，不然下次破不掉 QQ----

後記

其實破PB這件事還是要感謝這段日子一起陪練的朋友，不嫌我超慢又厭世講話又超級負能量。一路教我怎麼跑上下坡，帶我去劍中劍練坡，開團去繞大三蘆練耐熱。謝謝你們無私的教導

漁光島

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