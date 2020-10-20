賽事心得／花現龍井馬拉松《花現美好．展放愛心💗》

天未亮，夜未央，我們已經從各處往龍井集合，參加台中馬拉松扶輪社敬邀的「第六屆 #花現龍井馬拉松 」。

五點半抵達會場時，天微亮，四周的綠油油的田野開滿了波斯菊，LED燈的點綴下，有個春光靜好、百花齊放，綻放幸福美好的氛圍。

今天中華視障路跑運動協會台中團，來了各級列車，暖暖身、鬆鬆筋骨，準備起跑引向朝陽，來一趟幸福的花田之旅。

視障路跑台中團 視障跑者威同/陪跑員基松‧璧成

視障路跑台中團 視障跑者淑蘭/陪跑員蓓韻‧素珍

視障路跑台中團 視障跑者晨琪/陪跑員議樟‧郁廷‧欣儒

視障路跑台中團 視障跑者淑玲/陪跑員淑美‧文龍團長

視障路跑台中團 視障跑者燦煌/陪跑員明順‧清義

背山面海的純樸鄉鎮，六點十分嗚笛一響，挑戰九公里組起跑，由市區跑進巷弄，經過放眼望去綠油油的田野中，陣陣的柴燒味、蟲鳴鳥叫、爽朗微風伴，回味這童時鄉意。淑玲説退休後要搬到鄕下來，我回那時我們都年級大了，要醫療照護可是不容易啊！我們應該早一點回鄕，老了回都市才對⋯⋯好啦！想想就好継續往前跑。

稻草在藍天之下，隨風如波浪搖曳，五彩繽紛的花朶紛紛展笑顏隨風搖擺，此刻在陽光的洗禮下，也滿身汗了。在熱情鄕民的加油聲中，抵達終點。我們藉由路跑賽，踏實的享受龍井花田的美好。

陪跑志工們的心，就如波斯菊的花語：少女的真心、少女的純情「純真並永遠快樂著」一條45公分左右的陪跑繩，牽引陪伴著視覺障礙的朋友們。

大家在賽道上看到穿著橘色背心的視障跑者，穿著螢光黃背心的志工朋友，併肩跑著，沒錯就是我們，別忘了給我們一個滿滿熱情的歡呼～加油！感恩！

恭喜大家一起完跑，感謝志工朋友及台中馬拉松扶輪社的幫盲，及一路幫我們加油💪的跑友、大會所有工作人員，雖然我不認識，但要謝謝您，因為有你有我，成就了今天的一切，向賽道敬禮，感恩！一條溫度的繩，牽引我們之間，有您們真好💗，期待再相見！

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