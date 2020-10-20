跑步小品／Why Do You Run？ 我為突破自己而跑

我是一名國三生，也是一名中長跑運動員。

國小的時後，跑步跑的很慢，跑步都是班上的最後幾名，到了國中，第一測100m，跑了17秒，當下嚇到，從來100m沒有跑到20秒內，過了幾天後，老師拿田徑隊的報名表給我，叫我要不要去試試看，我因此踏入田徑的世界，訓練第一天，練完沒多久就開始鐵腿，之後的每一天早上6:50到7:40認真的訓練，在訓練過程中教練發現了我跑中長跑的才能，第一次比賽跑1500m，跑到一半已經不知道自己在跑什麼了，最後6分06秒完賽，跑800m是一個下雨天又是月經來第一天，狀況很差，跑了3分03秒完賽，都創個人最佳。

在我一升二的暑假，因爲某些原因田徑隊倒了，我變成了早修自主訓練，現在個人最佳1500m：5分46秒，800m:2分49秒，每天的訓練爲了突破自己，創造佳績。