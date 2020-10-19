賽事心得／杉林溪馬拉松 充滿驚喜的賽事

去年第一次參加杉林溪馬拉松之後，一試成主顧，今年又再度來到杉林溪跑半馬，全馬路線是從杉林溪跑到溪頭後折返，這種路線光開車都會暈車，請勿輕易嘗試．由於去年牛爸得到一張住宿卷，今年終於可以來住杉林溪大飯店，很不錯的飯店，雖然有點歷史，還是維護的很好．

早上六點開始供應自助式早餐，非常豐盛，但是跑步前最好不要吃太油膩，就簡單吃一盤吧，就在我努力在餐廳搜尋適合的餐點的時候，有個大哥把餐盤放到我們這桌，然後就一起吃早餐了，才發現大哥是800馬的神人，我們真是有眼不識泰山啊～吃早餐期間，又遇到同事和很久沒見的叔叔，很開心。

今年全馬組7:30起跑，半馬組7:45才起跑，人數比去年少，空氣很清新，充滿負離子，雖然爬山路很喘，但是吸入的每一口空氣，都讓人再度充滿能量，身體雖然疲累，心情卻是愉悅的．路線先在園區裡面繞，之後跑到通往溪頭的路，先下坡在上坡，由於忙著跟山路搏鬥，手錶沒按到都沒發現，到後半段才發現，我的里程數啊～關於補給方面，可能是賽前有吃飽，只有沿路喝水和運動飲料吃小番茄，食物都沒有吃．賽後有好吃的竹筒飯以及炒米粉和控肉，還有貢丸湯，竹筒飯好香好Ｑ，湯也很好喝．然後是烤大豬，蠻以形容的美味，以後吃不到怎麼辦啊．賽後禮是登山杖和水袋背包，很實用．

這次和我同事都得到分組名次，還蠻驚喜的，因為中間跑不動一直用走的，不過只要堅持完賽，都有機會拿獎．

影片：https://youtu.be/LG4x5r4UpOw