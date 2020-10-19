快訊

普悠瑪事故最終調查報告出爐 查到50項台鐵未落實管理釀超速

走在鋼索上的幸福？小心欠缺科學思維的科技擁抱

賽事心得／為兒童友善醫療而跑 讓人感動的畫面

運動筆記 / ❄︎Snow❄︎

今天到新北市三重大都會公園幸福水漾廣場，拍攝「瑞信 2020 Happy Run 為兒童友善醫療而跑」這一場活動賽事，一直拍到最後面的時候，真的被這個畫面感動到。

剛開始看到陪伴跑的應該是爸爸，一邊陪著女孩邊走邊幫她拍照。

爸爸在一旁細心的呵護著，深怕她有姿勢或身體哪裡有狀況，但女孩努力且看起來有點吃力的一直往前邁進。

直到女孩看見了我早已架好許久的相機後，她展露出了笑容，並且更加努力的邁開步伐往前進。

接著快到我的相機前時，她更加開心的展露出她那陽光般燦爛的微笑，當時的我已經眼泛淚光，我一邊拍攝並輕輕的向她呼喊聲「加油~」，其實似乎也是跟我自己對話著，我應該要更加油！

女孩直到從我身旁擦身而過後，才放下她手中比了勝利的手勢，並繼續跟著爸爸往終點站的方向邁進~

我思考著，我還有什麼資格不努力，我曾經放棄的事，是否應該重新拾起努力去實踐完成它~

大都會

延伸閱讀

富士公布新款中階無反相機X-S10 同樣針對影片拍攝打造

全民權證／聯電 可布局價平

買手機還是買相機？鄉民熬夜看蘋果發表會 嗆：沒新梗啦

iPhone 12跟12 Pro該怎麼選 網友解密：主要差在一規格

相關新聞

不被矮化的芝加哥馬拉松 為台灣爭取正名成功！

「流淚撒種的，必歡呼收割。」詩篇126：5。聖經這句話，用來形容國慶日在台北跑芝加哥馬拉松虛擬賽（Chicago Marathon Virtual Experience），真是再貼切不過了。這場半馬，

跑步小品／Why Do You Run？ 我為我的跑步文學而跑

開始跑步，就不怎麼在意速度，因為愈在意速度，就會像是淹沒在沙下的河水，只會不停地挖掘，最後呈現全身頹圮，鬆動，痛上好幾天。或者愈去在意爬升，山路風景的美好，卻也更加失去當初對於跑步的初衷信念！

跑步小品／Why Do You Run? 我為傳承而跑

在學生時期，曾是一名田徑中長跑運動員，經歷許多辛苦的訓練、受過許多大大小小的運動傷害，獲獎不敢說無數但也不少，很感謝這一路上各階段的教練，教會我堅持與不能輕言放棄!面對挫折不應該是逃避，而是面對它、正

賽事心得／為兒童友善醫療而跑 讓人感動的畫面

今天到新北市三重大都會公園幸福水漾廣場，拍攝「瑞信 2020 Happy Run 為兒童友善醫療而跑」這一場活動賽事，一直拍到最後面的時候，真的被這個畫面感動到。 剛開始看到陪伴跑的應該是爸爸，

賽事心得／杉林溪馬拉松 充滿驚喜的賽事

去年第一次參加杉林溪馬拉松之後，一試成主顧，今年又再度來到杉林溪跑半馬，全馬路線是從杉林溪跑到溪頭後折返，這種路線光開車都會暈車，請勿輕易嘗試．由於去年牛爸得到一張住宿卷，今年終於可以來住杉林溪大飯店

賽事心得／世界骨鬆日健康路跑 竭盡所能爆心率的一場

今年的第二場賽事，距第一場一月份賽事到今日，中間準備許久，就準備破自己的紀錄。 來到澄清湖時間還早，畢竟離家不遠，有非常充足的時間暖身，第一次這麼充足，包括先吃食物、動態暖身等......一切準備就

賽事心得／2020 北高驛傳 Day2

在2018年的因緣際會下，抽中了東京馬拉松，並且加入了東馬二群，由於之前完全沒有全馬經驗，問了許許多多新手的問題，群組裡面的前輩們都還認真的回覆我，事後證明這是更難得可貴的 (不是回應我幹話XDD)

路跑小品／Why Do You Run？我為做自己而跑

這是一個地方媽媽從跑步中找回自己的故事。 一、Why Do You Run? ｜我為做自己而跑 賈伯斯在史丹佛大學的畢業演說：「你們的時間有限，所以不要浪費時間活在別人的人生

路跑小品／Why Do You Run？ 我為人生而跑

第一次全馬 是2017的名古屋女子馬拉松，為了減肥、改善體質，開始跑步（之前是我最討厭的運動），當時很努力的在練習跑馬拉松，第一次因為跑步而出國，覺得自己很奇妙，很努力讓自己在七小時內回來，也在那場

金門馬明年1月重啟 今年報名者將可優先報名

2020金門馬拉松今年受到新冠肺炎疫情影響停辦一年，並將在明年1月16、17日重啟第13屆賽事，為了彌補今年已完成報名卻...

賽事心得／2020 北高驛傳 Day1

今年中秋連假，我想來點北中南『烤肉』江湖傳言，跑者的話不可信。但其實這句話只講了一半。『跑者的話不可信，但一群跑者都說一樣的話，就是幹大事了』。今年中秋連假可預期大塞車、烤肉傷身體又不環保，那麼來場台

Hood to Coast 日月追逐線上跑 尋找鞭策自己的神隊友！

尋找與你同心協力的神隊友 跨出平凡生活的第一步 你是否也可我一樣，日復一日地過著類似的生活場景： 「每天早上出門迎接整日忙碌的工作。運氣好的話可以準時下班，但還要祈禱交通順利不塞車，好想早點

熱門新聞

中職／周思齊開轟情不自禁擊掌 馬傑森：欸好像不對

MLB／摩頓關鍵戰就是穩 光芒繼2008年後再闖世界大賽

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--聯盟冠軍賽(更新)

中職／輸球得利是球團共業 自己若不爭氣不能怪桃猿

中職／年輕人狂掃13安 猿隊輸兄弟保季後賽希望

NBA／傳保羅願返洛城助詹皇 拉安東尼前進紐約也是選項

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。