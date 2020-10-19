賽事心得／為兒童友善醫療而跑 讓人感動的畫面

今天到新北市三重大都會公園幸福水漾廣場，拍攝「瑞信 2020 Happy Run 為兒童友善醫療而跑」這一場活動賽事，一直拍到最後面的時候，真的被這個畫面感動到。

剛開始看到陪伴跑的應該是爸爸，一邊陪著女孩邊走邊幫她拍照。

爸爸在一旁細心的呵護著，深怕她有姿勢或身體哪裡有狀況，但女孩努力且看起來有點吃力的一直往前邁進。

直到女孩看見了我早已架好許久的相機後，她展露出了笑容，並且更加努力的邁開步伐往前進。

接著快到我的相機前時，她更加開心的展露出她那陽光般燦爛的微笑，當時的我已經眼泛淚光，我一邊拍攝並輕輕的向她呼喊聲「加油~」，其實似乎也是跟我自己對話著，我應該要更加油！

女孩直到從我身旁擦身而過後，才放下她手中比了勝利的手勢，並繼續跟著爸爸往終點站的方向邁進~

我思考著，我還有什麼資格不努力，我曾經放棄的事，是否應該重新拾起努力去實踐完成它~