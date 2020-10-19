跑步小品／Why Do You Run? 我為傳承而跑

在學生時期，曾是一名田徑中長跑運動員，經歷許多辛苦的訓練、受過許多大大小小的運動傷害，獲獎不敢說無數但也不少，很感謝這一路上各階段的教練，教會我堅持與不能輕言放棄!面對挫折不應該是逃避，而是面對它、正視它，才能更了解自己!

而現在的我，白天是一名體育教師兼田徑隊教練，晚上則是市民跑者的跑步教練，不管是面對甚麼階段的運動員，都將自身的選手經歷與大學時期學習到的知識，學以致用在教學上。

協助學生設定目標，追逐夢想，提升心技體

幫助市民跑者，追求更好的身體、更好的自己，傳授正確的運動知識

即使現在的自己退役並沒有離開，只是換個方式延續自己的運動生涯!!

#GarminTW、#WhyDoYouRun、#Forerunner