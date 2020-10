跑步小品／Why Do You Run？ 我為我的跑步文學而跑

開始跑步,就不怎麼在意速度,因為愈在意速度,就會像是淹沒在沙下的河水,只會不停地挖掘,最後呈現全身頹圮,鬆動,痛上好幾天。或者愈去在意爬升,山路風景的美好,卻也更加失去當初對於跑步的初衷信念!

夜跑練習是舒服的,但很容易因為視線模糊,錯過了眼前壯觀景緻。然而在月光的照射下,看著遠方非常模糊山的輪廓!也許在我的視覺上,腦容量有限,心中小小範圍下,承載不了多數跑步記憶,於是我把每次的練習,賽事發生書寫成自己的跑步文學!

我把跑步與文學放在一塊兒,在跑步中,注入文學調性,可能是一種形式上的孤寂,在咀嚼成絲後,內容與視野變得開闊許多,在跑步時,產生的大量呢喃碎語,再寫成一篇篇跨越格局,牽引新頁,在這塊熟悉且深深眷戀的土地上。

Why do you run?我為我的跑步文學而跑。我常思考跑步生命有沒有最大意義?怎樣才會顯得赫然聳現。競賽本來就是快樂與痛苦的對比,痛是影子比影子高的黑暗,於是,置我手裡筆灑跑步文本,置我心中超越了魂魄及肉體承受,置我腳上感動的全程帶動,跑吧!寫吧!寫著跑步的迫切人生,跑步景像動態成形,就像你的那張臉龐流動的拼貼,就由在我心中任意馳騁!

運動筆記的首頁貼文之一

運動筆記的首頁貼文之二

拖著一步接一步的練習緩慢步履,熱氣是嫋嫋而生,渴了,並且口舌生煙,汗水恣意滑落到心,成了河!

