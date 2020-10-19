跑步小品／Why Do You Run？ 我為我的跑步文學而跑

開始跑步，就不怎麼在意速度，因為愈在意速度，就會像是淹沒在沙下的河水，只會不停地挖掘，最後呈現全身頹圮，鬆動，痛上好幾天。或者愈去在意爬升，山路風景的美好，卻也更加失去當初對於跑步的初衷信念！

夜跑練習是舒服的，但很容易因為視線模糊，錯過了眼前壯觀景緻。然而在月光的照射下，看著遠方非常模糊山的輪廓!也許在我的視覺上，腦容量有限，心中小小範圍下，承載不了多數跑步記憶，於是我把每次的練習，賽事發生書寫成自己的跑步文學！

我把跑步與文學放在一塊兒，在跑步中，注入文學調性，可能是一種形式上的孤寂，在咀嚼成絲後，內容與視野變得開闊許多，在跑步時，產生的大量呢喃碎語，再寫成一篇篇跨越格局，牽引新頁，在這塊熟悉且深深眷戀的土地上。

Why do you run？我為我的跑步文學而跑。我常思考跑步生命有沒有最大意義?怎樣才會顯得赫然聳現。競賽本來就是快樂與痛苦的對比，痛是影子比影子高的黑暗，於是，置我手裡筆灑跑步文本，置我心中超越了魂魄及肉體承受，置我腳上感動的全程帶動，跑吧!寫吧!寫著跑步的迫切人生，跑步景像動態成形，就像你的那張臉龐流動的拼貼，就由在我心中任意馳騁！

運動筆記的首頁貼文之一

運動筆記的首頁貼文之二

拖著一步接一步的練習緩慢步履，熱氣是嫋嫋而生，渴了，並且口舌生煙，汗水恣意滑落到心，成了河！

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