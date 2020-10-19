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不被矮化的芝加哥馬拉松 為台灣爭取正名成功！

運動筆記 / 謝幸吟

「流淚撒種的，必歡呼收割。」詩篇126：5。聖經這句話，用來形容國慶日在台北跑芝加哥馬拉松虛擬賽（Chicago Marathon Virtual Experience），真是再貼切不過了。這場半馬，對我有多重意義。

首先，這天是我連續跑步第271天，超過九個月的堅持，需要要很強大的心志並且維持每一天身體健康；其次，創下個人最佳成績2小時26分36秒，這當然是一個比普通還要普通的成績，但跑步是自己和自己對話的過程，不跟任何人比較，就只是享受當下每一步、每一次呼吸；第三，也是最重要的，這是一場努力爭取台灣的名稱不被矮化為中國一省、並且成功正名的比賽。身為台灣人，我很驕傲自己付諸行動和主辦單位溝通，也很感謝駐芝加哥辦事處協力，我們分別在台北與芝加哥，用各自的方式與對方接洽，而最終我們達成目標了。

因為疫情，2020年許多世界級的運動賽事延後或取消。總是吸引好幾萬名跑者、好幾十萬名加油群眾沿途吶喊的馬拉松比賽，更是疫情的運動重災區，以六大馬拉松來說，東京馬、柏林馬、芝加哥馬、倫敦馬、波士頓馬，紐約馬，或一延再延或縮小實體比賽的規模，僅保留少數菁英選手在賽道奔馳，另一方面，紛紛加開虛擬賽事，邀請全世界的跑友報名，在特定期間，在自己的城市規劃自己的路線，完跑之後上傳紀錄，就可以獲得獎牌、紀念T-shirt並且下載完賽證明。換個角度想，不用出國就可以跑六大馬，是蠻迷人的事。

10月4日跑完倫敦馬虛擬賽（Virtual 2020 Virgin Money London Marathon ）之後，想接著報名10月初芝加哥馬，但是，報名系統寫完名字、性別、出生年月日，接著要寫地址，國家那一欄出現「台灣，中國的一省」（Taiwan, Province of China），讓我無法忍受，不想委屈自己報名這種羞辱台灣的比賽。2018年，曾有過類似的經驗，當時也和芝馬主辦單位溝通，但最後還是沒能改變任何事，詳細經過可以看這裡。我想參加比賽但不想國家被矮化，儘管曾經失敗，但我決定今年再試一次。

整個溝通過程是這樣的，9月28日，我寫了一封主旨為「Taiwan is NOT a province of China」（台灣不是中國的一省）的email給主辦單位，跟他們說：

       

「我來自台北台灣，很想參加即將到來的芝加哥馬拉松虛擬賽，但報名表單寫著台灣是中國的一省，這是嚴重錯誤的。台灣從來沒有被中華人民共和國統治過一天，也從來不是中國的一部分。台灣有自己的人民、政府、國會、國防、憲法和貨幣。」

「還有，CNN等國際媒體都報導了台灣成功對抗新冠病毒的故事。」

「台灣和中國有天壤之別。」

「請更正這個錯誤，好讓我可以報名參賽，謝謝。」

10月5日收到回覆：「謝謝來信。國家是依國際田徑總會和國際奧會的列名方式。」（Thank you for your email. Countries are listed based on IAAF and the International Olympic Committee (IOC) listings.）

我花了一點時間，再次查詢資料，確認台灣在國際奧會與國際田徑總會的名稱都是「Chinese Taipei」（中華台北），也附上兩個組織的官網截圖與連結，10月6日再次寫信給對方，「台灣是以中華台北名義參加奧會及國際田徑總會。」

「芝加哥馬拉松的報名表選單說台灣是中國的一省，這是不對的。這件事很重要，必需重申。」「請修正錯誤，謝謝」。（Taiwan takes part in Olympics and IAAF under the name 'Chinese Taipei'. It is important to reiterate that the registration form of Chicago marathon shows Taiwan, a province of China is NOT right. Please make a correction. Thank you.）

10月6日晚上收到回信，「謝謝回覆，已經意見轉知報名團隊。」（Thank you for your response. We appreciate your feedback. Your feedback will be shared with our registration team.）

之後時不時就連上報名系統查看，到底矮化台灣的名稱改掉了沒有？眼看10月11日完賽期限就要到了，心想大概今年又無緣參賽了，只能安慰自己盡力就好。沒有想到10月9日上午突然驚喜地發現，改為「Chinese Taipei」（中華台北）了，立刻報名。

而9月28日我寫給主辦單位的email寄出後，跟外交部的朋友說到這件事，他建議我可以跟外交部反應，於是我上網查了email address，寫信給駐芝加哥辦事處。信件主旨是：「芝加哥馬拉松報名系統，矮化台灣 」，內容是這樣的：「我是台灣人，住在台北，在台北工作。想報名芝加哥馬拉松虛擬賽，他們的報名系統，矮化台灣。如附圖，我已去信溝通尚未獲回覆。」

「覺得自己的國家被矮化，是一件不公不義的事，希望您們有機會就近了解並爭取國家應有的尊嚴，謝謝，辛苦了，加油」

 10月1日收到芝辦回信，謝謝我告知芝加哥馬拉松報名系統矮化台灣事。「本處一再與他們聯繫(防疫期間他們多數在家上班，聯繫上較以往困難)，已取得聯繫方式並向他們提出我們的要求。我們會持續進洽，並向您說明結果。謝謝」。看著這段話，坦白說有些失望，因為我不理解在家上班和聯繫困難的之間有什麼必然的關係。

10月8日再收到芝辦的信：「本案本處迄已多次力洽主辦單位， 他們回復研議中，本處將會持續爭取，並將進度隨時向您說明。謝謝」

大約24小時後，也就是10月9日，第三次收到芝辦回信：「本案經不斷聯繫活動主辦單位，要求他們改為「Taiwan」，他們本日(10月8日)下午回復表示，經內部研議將採「世界田徑總會」(World Athletics)對我「Chinese Taipei」之稱呼，並將於明(110)年活動中更正。本處請至少立即更正時，他們終於將「Taiwan, Province of China」刪除，並將臺灣改列為「Chinese Taipei」，至少與我參與奧運等國際運動賽事之名稱一致。以上向您說明」

我很快回信謝謝芝辦費心，也跟他們說，主辦單位日前也回覆將採奧會及田徑總會的中華台北名稱。剛才上芝馬報名系統看，已經改為Chinese Taipei了。在國慶前夕正忙的時候，芝辦額外花了時間聯繫處理這件事，我其實非常感動也非常感謝。對於10月1日第一次回信內容的小小失望，已經一掃而空。

爭取正名的結果，不只是改成現階段可以接受的Chinese Taipei這樣，還有一個最大的的彩蛋，就是國籍。本來報名填寫表格時， 看到台灣是中國一省這一欄，我根本無法強迫自己勾選，正名成功之後，才發現原來還有國籍這一欄，我們的簡稱是「TPE」，是台北耶，不是CT，更不是八竿子打不著的CHN。實在開心到灑花灑滿整個賽道了。

此外，在我與芝辦分別和芝馬主辦單位接洽正名的過程，還有一個小插曲，就是一位好朋友，我們2019年11月一起跑神戶馬、2020年1月一起跑廈門馬，還有好多次一起跑金門馬，我們都覺得疫情之中，一些頗負盛名的國外馬拉松，有了虛擬賽事，是蠻不錯以賽代訓的機會，也都躍躍欲試。但報名表最初出現「台灣是中國的一省」，讓向來溫文儒雅的他大怒：「什麼鬼？林周罵和他拼了」。10月9日上午我跟他說這個矮化的名字改掉了，他立刻報名而且馬上就去跑完半馬。

用自己國家名字參加比賽，本來就是基本人權，但現在台灣還有時莫名其妙被矮化。中華台北不是一個我喜歡的名字，但至少是現階段勉強可以接受的所謂奧會模式。我不要以被矮化的名字報名馬拉松，每天練習跑步，不就是希望每一步都跑得堂堂正正嗎？謝謝芝加哥辦事處費心費力，也謝謝我自己認真而且堅持不受委屈。最終，付出獲得的回報，是甜美的。跑著跑著，再累，只要想起這段，嘴角就忍不住上揚笑了起來，也就有了力量，繼續跑下去。

田徑

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