賽事心得／世界骨鬆日健康路跑 竭盡所能爆心率的一場

今年的第二場賽事，距第一場一月份賽事到今日，中間準備許久，就準備破自己的紀錄。

來到澄清湖時間還早，畢竟離家不遠，有非常充足的時間暖身，第一次這麼充足，包括先吃食物、動態暖身等......一切準備就緒，就等鳴槍起跑。起跑前雙腿還是有某些緊繃的，不過我已經休了兩天了，對我來說算是多了，多拉筋試試吧！

起跑後，這一次為目標而努力，前面就開始加速了，看了運動表，第一k就破5分速，著實嚇到我了，來到澄清湖的斜坡，仍盡力衝上去，這次的策略如同上次的試跑一樣─上坡不可掉速太多，下坡盡量飆速，所以遇到上坡不可放掉。衝出澄清湖之後，大家都分散開來，我盡力追著前面的跑者，此時配速對我來說是高檔，讓我打從心底擔心著，果不其然，往鳥松方向的平路上，我已經有些喘了，肌肉有些緊繃，這時才5k而已，心裡已經出現一個念頭─放輕鬆跑不是很好嗎？跑成這樣...好累.......因此我降速來跑，調成平日的練習速度，免得還沒到一半就爆掉了！

沒多久開始遇到本次賽事最刺激的斜坡路段，我早有心理準備，努力跑著，堅持著不可掉速太多，不料卻因此超過平路上無法超車的跑友們，幾個上坡，我連超車4、5個人。一路撐到賽道的最高點，雖然很喘，但心裡有些欣喜，因為在此時，我才能超過別人啊！

有上就會有下，終於來到下坡，能飆速就盡量飆吧，馬上飆破5分速，就這樣一路有坡就飆，來到平路再調整速度，說真的速度一飆，就回不去了，又加上已經到了後半賽程，一路苦撐著飆速，心率爆高不敢看(平均170)，呼吸急促喘得很，喘到無法再跟工作人員打招呼，心裡只想著趕緊結束吧！

馬場高手說過，一上賽道，就要義無反顧，別想太多，更何況已經剩下最後5k了，所以繼續撐，後面的速度都超越我平日的速度，現在想起能撐下去，都覺得不可思議，當時我只想著牙一咬就撐過去。

沒想到來到最後3k，我爆了！氣力放盡，無法再加速了，只能硬撐著，此時右腳前腳掌隱約的疼痛，我嚇到了！只好保守的跑著，最後無法再衝，前面兩位的跑友，開始離我而去，而我繼續撐著，直到最後的終點。

結束後我如願破自己的半馬紀錄，但最後的疼痛陰影，仍影響著我，我想下次還是順順跑，跑跑吃吃也不錯，這樣用生命的跑法，應該會命休矣.....