賽事心得／2020 北高驛傳 Day2

在2018年的因緣際會下，抽中了東京馬拉松，並且加入了東馬二群，由於之前完全沒有全馬經驗，問了許許多多新手的問題，群組裡面的前輩們都還認真的回覆我，事後證明這是更難得可貴的 (不是回應我幹話XDD) 費盡千辛萬苦地完成我的初馬後，成就感使然或是認識了一群熱愛跑步的群友們，我也漸漸愛上跑步.幫群裡的大家紀錄台北馬, 或是去名古屋馬紀錄，不知不覺更加體會到跑步的魔力. 也因為群裡一位年輕有為的又勵志的群友，當初甄選上FAST 42 的初選，大家一至為其開心，雖然很可惜的複選沒有選上，但在安慰之餘，我們也開始發揮我們的幹話+行動力，我們組成了一個 FAT 42 的跑團 ! 組織分工還挺完整的呢

再來我在2020 年開始好好的練習，並且初次完成月跑量百km (可見我有多菜) 並且終於把體重降回正常值的邊緣，雖然離我目標還有點距離，但我相信我可以的！———前提概要還沒結束———就在平時群組的幹話聊天中，團長首先提出我們可以辦一個環島的大活動呀，群內大家開始你一句我一句地提出各種天馬行空的想法，好笑中又帶有實際，就在秘密群組中討論比較實際的狀況後，發現東部會是很大的問題，想了幾個辦法也無法很有效的解決時間上的問題 (假期之壁啊)，所以最後毅然決然的改成台北到高雄的接力賽。

在團長家約一次工（吃）作（飯）會議，Littlebert Chen 賴以立 我們拿出上次的excel 雛形，現場還有大字報寫下，並且大家很快地提供各種不同的意(美)見(食) 活動好像真的可行了耶！我們現場還call out 強大的 Ching Lee 一口答應我們接下20km ，事後證明... 我們太不尊重腹腫了....說起來也很有趣，另一個活動靈魂人物休假來台中找我吃飯時，我們閒聊之中，不知不覺地又聊到北高接力，然後還到我家開始繼續聊，創建了首版的excel 雛形，就這樣就默默早上半天都在討論這個北高的事呢！心裡想，真的有人跟我一樣瘋，很認真的看待想辦這個活動。

秉持者自己要做一件事情就一定要做到自己能力所及的最好，開始企劃一系列的拍攝，宣傳照片、宣傳影片等等，老陳也幫忙設計了很厲害的幹話手冊，以立也很協助其他庶務，團長開始有計劃地宣傳 . 就在心中非常忐忑不安會不會萬人響應、無人參加的狀況下....宣傳影片看這兒https://www.facebook.com/watch/?v=239327950839523。

報名很快就滿了!! 可能是可恨的武漢肺炎讓大家悶太久，也或者是我們大家真的很支持我們 ! 這時心中終於放下一個大石頭，原來不是只有我們一頭熱而已呢

活動終於要開始了，因工作因素，活動首天10/1的九點前無法參與，真的很可惜。但北部夥伴們，從00:00 開始起跑，我在台中電腦前也跟者熱血起來，默默的跟到兩點後才驚覺不行要睡了。隔天七點還要起床出發拍攝day 1 後面的行程呢。九點一到香山，看到腹腫真的很大的驚喜！他應該在前面就已經交棒了啊，原來是跟賢董跑得太開心不差這10km啦，就一路跑到這邊。中間還有因為沒訂位的，我們找不到人的狀況，還好有驚無險開心的紀錄完跟老陳紀錄接棒。

以立跑過漂漂亮亮的地標豎琴橋

跑過田間小道的ANDRE

在最熱的時間跑在無遮蔽的VIVIAN

接下第二個棒次還變裝地主戴斗笠的以立，整個活動最熱血的火哥以及他的朋友

還有一下診馬上衝來參與的文森哥

以及最後一棒同時也幫忙支援交通，還有贊助三盒超好吃蛋黃酥的小宋

我們順順利利的完成了第一天! 準備邁入 DAY2

要特別感謝第一天幫忙開車的以立夫婦，也要特別謝謝琴，在他生日的那天還讓我去做這麼瘋狂奇奇怪怪的事情XDDD第一天精彩回顧看這兒https://www.facebook.com/zelda910097/posts/2157173311081392

邁入第二天

經歷昨天的熱血之後，終於要輪到我上場啦！先感謝今天涵哥的支援，一早三點半起床前往起跑點，看者團長在夜色朦朧下起跑第一棒。

第二棒的我起跑一定是太興奮，還沒起跑前心跳就一百一十幾，第一公里還爆衝6:00速，後面在氣溫的幫忙下，對我很快的六分四十的速度完成我這棒8.61km，雖然最後一段過鐵路被一個超高大樓梯擊敗變步兵，但能跑這個速度真的很開心^^

接者順利接給琴跑下一棒

琴很擔心他跑不完的狀況，想說全程跟車看，一有跑不完的話，去幫他跑剩下的，尤其在今天腎上腺素幫忙的狀況下，覺得自己好像沒有極限，經歷了一個很長的上波，依舊奮力的慢跑，我相信琴也是沒問題的，也感謝休假中的柚子來陪跑照顧狀況。

再接給涵哥，果然跑者話不可信，在炎熱的天氣之下穩紮穩打的六分半前進，途中進彰化的大橋很可惜，車流量不允許，不然那邊紀錄一定很美。接給遠道而來支援珍珠，還有護花使者南哥陪跑，雖然中間我車子發生點狀況...被反鎖在車外 orz .... 但老天還是很眷顧我們的，竟然有車子的鎖匠在附近馬上支援，花錢消災繼續上路!

下一棒南哥， 可能真的是天氣因素，強者南哥也被開始用走的了，沿途盡量縮短補給，給予水分補給 ! 也是順順利利完成

下一棒 毛球跟赤足大神 KAI ( 不是我XDD) 天氣炎熱下5km毛球上了車，但我們的赤足大神kai 獨走後，完全感受不到天氣對他的影響， 在每一次的補給點都比我們預期的還要快，真的太神了。

再到下一棒張貓，涵哥答應他全程摩托車支援，所以才有照片中國中生騎車的超可愛照片XDDD，也同樣地在涵哥全力補給還有張貓強大的實力，炎熱的天氣視為無物一般，又是一個5:43分速完成

再來到了政宏這棒，還多帶了自己的暴衝配速員，就這樣被配速員拉爆的狀況下，有很溫馨的跑步畫面! 這配速員以後前途不可限量 ！

到了最後壓軸的霸丸啦! 直接接下30km，因為慶功宴餐廳因素，前20km 頂者太陽用5:30穩定邁進，讓我們最後能順利趕上餐廳時間! 真的是太神了! 雖然後面終點進嘉義車站有迷路啦XDDD 大家等他要一起衝進第二天終點的願望落空qq

第三天

工作因素...無法參加 qq但是最後一刻家如進入終點時，第三天的夥伴們有力的安排之下，我們也有看到直播進入終點最後一刻!

就在那個當下，真的有我們完成了! 成就感油然而生 但是失落感也同時伴隨而出.... 真的結束了..... 這個中秋我們很不ㄧ樣! 我們幹了大事！

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久違的辦活動，久違的熱血夥伴們，大家目標一致的向前邁進！在看到活動大家玩得很盡興 ! 真的很感動下一次我們會去哪兒呢？