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路跑小品／Why Do You Run？我為做自己而跑

運動筆記 / 大圓
跑步時，我只要做自己就好！ ( 照片來源：仙輩 )
跑步時，我只要做自己就好！ ( 照片來源：仙輩 )

  這是一個地方媽媽從跑步中找回自己的故事。

一、Why Do You Run? ｜我為做自己而跑

       

賈伯斯在史丹佛大學的畢業演說：「你們的時間有限，所以不要浪費時間活在別人的人生裡。不要被教條困住，不要活在別人思考的結論裡。不要讓旁人七嘴八舌的雜音淹沒了你內在的聲音。」

       

如果說工作是為了五斗米折腰，那跑步對我來說，儼然是生活的一部份。在跑步中重新找回了喜歡流汗暢快的感覺，無需滿足別人的期望、顧慮他人的眼光，這時角色除了員工、女兒、太太、媽媽外，在跑步時，我可以單純只做自己。

▲ 老公與女兒是無可取代的最大動力！

二、跑步的動機與歷程  

說到跑步腦海中浮現國三下午放學與夜自習之間的空檔，在升旗台前 300M 的操場，一圈又一圈的跑著，似乎這樣可以把升學考試壓力拋諸腦後，自己對於當時能跑完 20 圈覺得很厲害。       

再跑步是因出社會後，同學們各奔東西，揪不到人一起打球，但又想運動紓壓的糾結拉扯下，拖到 2016 年才重拾運動的決心。       

為了養成習慣設定短期目標，報名了第一場 9 月 24 日 10k 的彩虹路跑，在前 3 個月就開始在跑步機自主訓練，目標是關門前完賽。接著報同年 11 月 26 日的半馬：第 9 屆世界無障礙路跑，再來是過 1 年後才有勇氣報名的全馬：臺北馬 ( 初馬 )。       

2017 年的臺北馬是在雨中完賽，前半段還能與前同事邊跑邊聊天，在最後的 2k 從進入基隆 ( 地獄 ) 地下道到臺北市政府的距離，不斷想著為什麼要報全馬來虐自己，最後在關門前 10 分鐘回到終點，這時雙腳已僵硬到無法好好走路。

▲ 2017.12.17，臺北馬，完賽時間：5:20:10

三、從一個人跑到一群人跑

一個人可以跑很快，一群人可以跑很遠！

     

最初是參加知名運動品牌舉辦的免費團跑活動，在此之前認為跑步一個人就能完成，對於不擅言詞、與人交際的我，跟不認識的人共跑著實是個挑戰。

       

單次的團跑活動對於整體訓練並沒有實質幫助，後來報名訓練營是為了能讓跑步的訓練有連貫與持續性。       一起上訓練營夥伴來自四面八方，目標賽事結束後也各自解散，心裡有些許失落，感覺少了什麼，後來加入儒意運動與山貓路跑團後，才知道少的是一種互相羈絆 ( 傷害 ) 的歸屬感。

▲ 與儒意運動跑班夥伴們一起共跑吃課表。

四、用雙腳認識土生土長的土地

       

以前認為跑步不是在操場就是河濱，頂多就在公園，從沒想過馬路、人行道、巷弄街口⋯甚至是山野小徑、越嶺古道都能跑，就像沒想過跑步用的電子錶要破萬一樣。

越野跑初體驗，下雨跑山間獸徑是一大挑戰！   ( 照片來源：XTERRA Meetups 主辦單位 )

想當初為了紀錄跑步的數字，就是所謂的科學化跑步訓練，因緣際會下買了二手的 Garmin Forerunner 735XT，對於只會看時間、距離、速度的人來說，雖無法即時查看目前跑到哪裡，但能隨時從手腕感測心率、記錄活動歷程與防水功能對我來說就已足夠。

▲ 第一次在馬路跑步不是因為快變紅燈！      ( 照片來源：山貓路跑團 - 翼手龍路線 )

       2

020 年開始的夸父接力，更是徹底用雙腳認識了從小到大生長的土地。如果說最美的風景是人，那我會說每一步跑過的回憶最美。

▲ 2 天 1 夜的 4th 西夸父接力完賽後的大合照。      ( 照片來源：CRUFU RUN 主辦單位 )

五、心之所向，身之所往

       

18 歲的我們相約要一起打球打到 80 歲，實際上不到 30 歲就各奔東西，這時體悟到每個人都有各自的路要走；如同馬拉松，在起跑點所有人都在，隨著速度與里程變化，身旁跑者交錯更迭，最後跑進終點的是自己。

▲ 高三：排球場上一起打球的同學們和學長。

       

36 歲的我，談不上喜歡跑步，但跑完汗水淋漓帶來的痛快讓人無法自拔，只要能跑，我想我會一直跑下去！

跑步時，我只要做自己就好！      ( 照片來源：仙輩 )

#GarminTW#WhyDoYouRun#Forerunner#儒意運動#山貓路跑團#封面照片來源：神攝手郭郭 ( 2020.10.3 )

排球 越野跑

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