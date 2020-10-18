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路跑小品／Why Do You Run？ 我為人生而跑

運動筆記 / 劉美伶

第一次全馬

是2017的名古屋女子馬拉松，為了減肥、改善體質，開始跑步（之前是我最討厭的運動），當時很努力的在練習跑馬拉松，第一次因為跑步而出國，覺得自己很奇妙，很努力讓自己在七小時內回來，也在那場賽事旅程前的各項聯繫中，認識了許多好朋友，都是第一次見面的網友，一起跑步，一起吃飯、一起旅遊～～～第一次覺得原來跑步這麼美妙。

第二次全馬

是2018柏林馬拉松，是我第一次參加六大馬拉松，也是第一次踏上歐洲，也踏上我最愛的國家，這趟跑旅讓我交到一位好朋友，整趟旅路二人個性很互補，明明出發當天我們才是第一次見面（我交朋友的方式都好奇妙），德國這次因為工作關係，我的練習是三天捕魚十天曬網，但我也努力讓自己在6小時半回來，那一年我很開心，看到我的偶像Eliud Kipchoge，當年的他破了世界紀錄，而我的獎牌上的另一面一也是他，真的讓我很開心！

P.s感謝當時在app追蹤我的朋友，讓我擁有這張紀錄地圖，當時又有時差，我跑完台灣都半夜了！

第三場全馬

是2019年的芝加哥馬拉松，六大馬的賽事真的很好玩，這次旅程是跟幫我追蹤柏林馬的朋友一起跑，而這趟旅程，讓我們彼此更了解，進而成為更好的朋友，感謝她老公帶著我們坐車、翻譯，而她煮飯我洗碗，整趟旅程我們三人搭配的很好，是我們美好的回憶，還互約要去柏林（柏林目前為止是我想再去跑的）。

2020年6月底發生一件讓我人生覺得不可能的事情，覺得為什麼會是我，被醫生宣判淋巴癌第三期，原本已經計畫，2020年要好好存錢練跑，然後2021要來開始我的世界六大馬的抽簽，安排自己一年一全馬，滿滿跑完六大馬，遇到這樣的事情，總是問「為什麼是我」，但老天爺生病是不選人的，人生就是這麼的無奈，現在治療期，就把它當作馬拉松撞牆期，得先停下來拉拉筋，休息休息～～～然後才能完成後面的人生賽事，以前為完成六大馬而跑，現在我為我未來的人生旅程而跑！

P.s仍然希望自己可以跑完世界六大馬，哈哈

#GarminTW

#WhyDoYouRun

#Forerunner

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