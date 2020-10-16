跑步小品／Why Do You Run? 我為「能陪愛我的人走更久」而跑

大家都曾經年輕過，我也是！

回首當年，我在籃球場上揮灑汗水，一天運動個幾小時不是問題，非科班，穿慢跑鞋百米不到13秒，我就跟一般的年輕人一樣，揮霍著彷彿無止境的體力。

但隨著年紀漸長，走出了校園、走入了辦公室，坐入了小方格，運動這件事情好像就變成了『回憶』。在朋友的邀約下，從15年前開始走出辦公室跟客廳，在太陽下打壘球。

一隻深遠越過外野手的外野安打，可以跑幾個壘？別人是2壘安打，甚至3壘，我呢？1壘安打！當時體重96公斤，站在鏡子前面都很難回想起自己當時大學時候的62kg身材。

小孩出生了，責任更重了，我更加埋首工作。但有一天，當我帶著小孩走在公園裡，看到一排插著鼻胃管的老人家坐在輪椅上，照顧的看護們在樹蔭下聊天，而老人家則是一動也不動的曬著太陽，當時低頭看看自己的孩子，我在想，我老了也會是這樣嗎？

就是這樣一個平凡的念頭，我在5年前買了一雙慢跑鞋，開始我跑步的日子。一開始，100公尺跑不完，400公尺只能走完，半年的時間，我『進步』到4公里跑走完，一年的時間，我『進步』到4公里半小時完成。這在跑者的眼中，根本就是分分鐘內的事情，我卻花了一年。

到了現在，我可以在半小時內完成5K的慢跑，可以在2個半小時內完成半馬，我可以走完24座百岳，我可以打出一隻外野飛球直奔三壘！而這些小小進步，我花了5年，但也慶幸，5年前願意開始的自己。

我不是一個擁有說出來的經驗、成績會讓人羨慕、鼓掌的高手，我只是一個想要健康陪著我愛的人跟愛我的人走更久的平凡人。我不快、我不強，我只是有著平凡願望的平凡跑者！

#GarminTW、#WhyDoYouRun、#Forerunner