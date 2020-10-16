快訊

大鹿林道給通車嗎？不管通不通車 先把林道還給自行車

拜登兒子的買辦電郵案？教科書式的美國社群網戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Hood to Coast 日月追逐線上跑 尋找鞭策自己的神隊友！

運動筆記 / 阿寬（Mong Kwung Wong）

尋找與你同心協力的神隊友

跨出平凡生活的第一步

你是否也可我一樣，日復一日地過著類似的生活場景：

「每天早上出門迎接整日忙碌的工作。運氣好的話可以準時下班，但還要祈禱交通順利不塞車，好想早點回去陪家人。不過小孩越大越好動，從吃飯時間一路「番」、「盧」到睡前的最後一秒才睡。接著你自己也累了，腦袋放空了，幡然倒頭。矇矓之中才想到是不是該跑個步，意識卻被逐漸闔上的雙眼吞食。突然間鬧鐘響起，原來已是隔天早上了…..。」

關於跑步，我想其實最困難的並非過程中的氣喘吁吁，而是開始跨出那一步的驅力，讓自己有勇氣逃出日復一日的泥淖。改變需要力量，而一個人卻總是力有未逮。此刻的你正需要夥伴。那麼，就從HTC（Hood to Coast 日月追逐線上跑）開始，跟著隊友們一起跨出跑步的那一步吧！

Hood to Coast日月追逐線上跑

Hood to Coast 日月追逐線上跑

HTC是由YYsports所主辦的HTC線上跑，承接著Hood To Coast人車接力賽的精神，透過兩人一隊的方式，逐步完成為期4週的漸進式挑戰任務。只要隊伍於指定時間內達成當週里程數，同時使用YYsports APP，就可獲得當週抽獎資格，連續四週，週週抽大獎，同時還可加價購限量紀念獎牌。這是個不僅能鞭策自己出去跑步，累積運動里程，還能藉由團隊合作的形式週週抽大獎的活動，可謂一舉數得啊！

限量完賽獎牌

完賽獎牌一面為太陽與高山，另一面為明月與藍海！象徵兩人同心協力在日月輪替中一起完成HTC線上跑！更傳遞HTC賽事精神：「從白天到黑夜，海好有你當靠山」

開始組隊報名HTC

組隊報名HTC的方式非常簡單，幾乎都是APP的操作。有如下四個步驟：

1.下載YYsports APP

載點 iPhoneAndroid。下載APP後並完成註冊，推薦來源請選「活動」，並輸入運動筆記跑友專屬代碼 YA200171

記得一定要下載APP喔

2.了解活動辦法

於APP首頁點選「Hood to Coast 日月追逐線上跑」了解詳細活動辦法

APP首頁點選HTC即可了解活動辦法

3.創建隊伍

請點選首頁畫面上的「趣動」，進入後點選「揪團跑」→點選「建立隊伍」（創建者為該隊隊長），填寫隊伍名稱、照片及確認活動，完成後等待主辦單位審核（需1~2個工作天）。審核通過後，另一名隊員即可直接循「趣動」➡️「揪團跑」➡️「隊伍圖片」的途徑，找到隊伍確認加入！

創建隊伍的方式非常簡單

審核隊伍需1~2個工作天。創建隊伍只到10/16 1800，欲報名者盡速！

4.找到隊友

創建隊伍審核通過後，就可以開始找尋隊友，踏出舒適圈啦。總獎項價值近 10 萬元的獎品！幾乎所有的獎項都是每組2份喔（除第四週獎項「萬元購物金」為一組 1 萬元之外）。話不多說，筆者也要開始尋覓自己的神隊友了，準備完成任務抽獎了！！

神隊友帶你週週抽大獎！

「一個人跑或許可以很快，但一群人跑才能跑得長遠。」

日復一日的生活泥淖令人鬱悶。想要跳脫出來改變，卻又缺乏鞭策自己前進的動力與勇氣。但改變其實很簡單，Hood to Coast 日月追逐線上跑讓我們有這個機會藉由神隊友的力量鞭策自己，同時又能週週抽大獎，一舉數得啊。

報名期間即日起至 10/18，而創建隊伍只到 10/16 18:00 止，莫再猶豫了，就趕緊下載YYsports APP，一起加入Hood to Coast ，尋找神隊友，從白天到黑夜，海好有你當靠山～～

創建隊伍只到10/16 1800，趕快手刀報名吧！

相關新聞

Hood to Coast 日月追逐線上跑 尋找鞭策自己的神隊友！

尋找與你同心協力的神隊友 跨出平凡生活的第一步 你是否也可我一樣，日復一日地過著類似的生活場景： 「每天早上出門迎接整日忙碌的工作。運氣好的話可以準時下班，但還要祈禱交通順利不塞車，好想早點

賽事心得／2020 北高驛傳 Day1

今年中秋連假，我想來點北中南『烤肉』江湖傳言，跑者的話不可信。但其實這句話只講了一半。『跑者的話不可信，但一群跑者都說一樣的話，就是幹大事了』。今年中秋連假可預期大塞車、烤肉傷身體又不環保，那麼來場台

跑步小品／Why Do You Run? 我為尋找那份真實的快樂而跑

6年前，將近30歲的自己，始終不知道自己未來的方向是什麼？偶然的一場寵物展，帶著家中的毛孩「小賴」，參加中小型犬路跑比賽，意外的經歷2輪比賽，拿到了第一名。 在那次跑動的過程中，我看到小賴單純喜

跑步小品／Why Do You Run? 我為「能陪愛我的人走更久」而跑

大家都曾經年輕過，我也是！ 回首當年，我在籃球場上揮灑汗水，一天運動個幾小時不是問題，非科班，穿慢跑鞋百米不到13秒，我就跟一般的年輕人一樣，揮霍著彷彿無止境的體力。 但隨著年紀漸長，走出了校園、

跑步小品／望盡千帆 只為你的身影

有種盼望，超越愛情友情 賽前忐忑，不知極限在哪 天氣微涼，天公作美滿分 人潮爆滿，個個有備而來 緩跑拉伸，舒緩緊張氣息 最終來到，登錄合影宣導 閉上眼睛，寄望神秘光芒 告訴自己，今晚盡力

訓練心得／飛龍步道 Trail Run

位於關西三聖宮的飛龍步道 一開始從停車場的登山口上山 沒多久就開始陡升 上去道比較寬的路線之後 路線就比較平坦 沿著山徑先前往飛龍池 再原路回到山上 接著跑山徑到達營區圍牆

路跑／高雄富邦馬開放報名 加碼破紀錄獎金60萬

將於明年1月30、31日登場的2021高雄富邦馬拉松，今天在高雄市政府四維行政中心舉行報名記者會，高雄市副市長史哲喊出高...

2021高雄富邦馬拉松今開放報名 拚世界田徑銅標認證

「2021高雄富邦馬拉松」將於明年1月30、31日舉行，今下午6點開始開放報名，副市長史哲表示，本屆賽事路線囊括高雄｢山...

賽事心得／新北測五千 妹子的約定

今晚又是新北測五千，隨著天氣的涼爽，今晚新莊體育場滿滿的人潮。涼風徐徐是個完美100分的天氣。 隨著下半年密集的賽事開張，各地運動場都是熱鬧非凡。 白天為五斗米折腰，晚上跑五千為課表。 也許是天

跑步小品／Why Do You Run? 我為生活有尊嚴而跑！

圖：岱宇馬拉松賽事照片 時間回到2015年12月............ 「如果繼續惡化，會變成怎樣？」我當時這樣問主治醫師。 「椎間盤壓到神經，這裡的神經共有三種：運動、感覺、自主

訓練心得／田中馬10K再出發訓練營 第五週

這週田中馬10K再出發訓練營週日相聚的團練 在熱身後起跑前是有預設目標的 保守地找到一個一定能跑完10公里的體感 有同學在前面會非常非常想追上去 但需要一直提醒自己 今天的目標不是別人而是找

訓練心得／騎龍古道 Trail Run

新竹縣橫山大山背的騎龍古道 從大山背樂善堂出發 跑一段柏油路 就會到達騎龍古道 沿著步道前進 會經過3座百年糯米橋 到另一邊的公路出口 就會到達大山背人文生態館 從生態館後

熱門新聞

NBA／見證快艇慘遭逆轉 達德利：我們當時笑翻了

NBA／隨湖人擊敗熱火奪冠 威特斯不忘嗆聲老東家

NBA／霸氣宣示樂勝27歲自己 35歲詹皇：他只能任我宰割

NBA／嘻哈歌手無愧死忠湖迷身份 秀奪冠刺青更調侃快艇

中職／下半季爭冠有2187種劇本 三隊戰績相同怎麼加賽？

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--聯盟冠軍賽(更新)

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。