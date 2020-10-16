Hood to Coast 日月追逐線上跑 尋找鞭策自己的神隊友！

尋找與你同心協力的神隊友

跨出平凡生活的第一步

你是否也可我一樣，日復一日地過著類似的生活場景：

「每天早上出門迎接整日忙碌的工作。運氣好的話可以準時下班，但還要祈禱交通順利不塞車，好想早點回去陪家人。不過小孩越大越好動，從吃飯時間一路「番」、「盧」到睡前的最後一秒才睡。接著你自己也累了，腦袋放空了，幡然倒頭。矇矓之中才想到是不是該跑個步，意識卻被逐漸闔上的雙眼吞食。突然間鬧鐘響起，原來已是隔天早上了…..。」

關於跑步，我想其實最困難的並非過程中的氣喘吁吁，而是開始跨出那一步的驅力，讓自己有勇氣逃出日復一日的泥淖。改變需要力量，而一個人卻總是力有未逮。此刻的你正需要夥伴。那麼，就從HTC（Hood to Coast 日月追逐線上跑）開始，跟著隊友們一起跨出跑步的那一步吧！

Hood to Coast日月追逐線上跑

Hood to Coast 日月追逐線上跑

HTC是由YYsports所主辦的HTC線上跑，承接著Hood To Coast人車接力賽的精神，透過兩人一隊的方式，逐步完成為期4週的漸進式挑戰任務。只要隊伍於指定時間內達成當週里程數，同時使用YYsports APP，就可獲得當週抽獎資格，連續四週，週週抽大獎，同時還可加價購限量紀念獎牌。這是個不僅能鞭策自己出去跑步，累積運動里程，還能藉由團隊合作的形式週週抽大獎的活動，可謂一舉數得啊！

限量完賽獎牌

完賽獎牌一面為太陽與高山，另一面為明月與藍海！象徵兩人同心協力在日月輪替中一起完成HTC線上跑！更傳遞HTC賽事精神：「從白天到黑夜，海好有你當靠山」

開始組隊報名HTC

組隊報名HTC的方式非常簡單，幾乎都是APP的操作。有如下四個步驟：

1.下載YYsports APP

載點 iPhone、Android。下載APP後並完成註冊，推薦來源請選「活動」，並輸入運動筆記跑友專屬代碼 YA200171

記得一定要下載APP喔

2.了解活動辦法

於APP首頁點選「Hood to Coast 日月追逐線上跑」了解詳細活動辦法。

APP首頁點選HTC即可了解活動辦法

3.創建隊伍

請點選首頁畫面上的「趣動」，進入後點選「揪團跑」→點選「建立隊伍」（創建者為該隊隊長），填寫隊伍名稱、照片及確認活動，完成後等待主辦單位審核（需1~2個工作天）。審核通過後，另一名隊員即可直接循「趣動」➡️「揪團跑」➡️「隊伍圖片」的途徑，找到隊伍確認加入！

創建隊伍的方式非常簡單

審核隊伍需1~2個工作天。創建隊伍只到10/16 1800，欲報名者盡速！

4.找到隊友

創建隊伍審核通過後，就可以開始找尋隊友，踏出舒適圈啦。總獎項價值近 10 萬元的獎品！幾乎所有的獎項都是每組2份喔（除第四週獎項「萬元購物金」為一組 1 萬元之外）。話不多說，筆者也要開始尋覓自己的神隊友了，準備完成任務抽獎了！！

神隊友帶你週週抽大獎！

「一個人跑或許可以很快，但一群人跑才能跑得長遠。」

日復一日的生活泥淖令人鬱悶。想要跳脫出來改變，卻又缺乏鞭策自己前進的動力與勇氣。但改變其實很簡單，Hood to Coast 日月追逐線上跑讓我們有這個機會藉由神隊友的力量鞭策自己，同時又能週週抽大獎，一舉數得啊。

報名期間即日起至 10/18，而創建隊伍只到 10/16 18:00 止，莫再猶豫了，就趕緊下載YYsports APP，一起加入Hood to Coast ，尋找神隊友，從白天到黑夜，海好有你當靠山～～

創建隊伍只到10/16 1800，趕快手刀報名吧！