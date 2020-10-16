跑步小品／Why Do You Run? 我為尋找那份真實的快樂而跑

6年前，將近30歲的自己，始終不知道自己未來的方向是什麼？偶然的一場寵物展，帶著家中的毛孩「小賴」，參加中小型犬路跑比賽，意外的經歷2輪比賽，拿到了第一名。

在那次跑動的過程中，我看到小賴單純喜悅的笑容，也給了我一個新方向，或許我可以陪毛孩嘗試一場路跑，體驗那份單純的喜悅。

就這樣那時93公斤的我，帶著家中毛孩，一起從散步、慢跑2公里開始，慢慢累積體能。

之後剛好家鄉辦了一場路跑賽，練習3個多月的我們，決定參加12公里組的路跑。

過程中，怕小短腿無法負荷12公里的距離，所以採用跑走的方式，結果還以成績不慢的速度回來。

我們自己也在這比賽中，得到了許多加油與鼓勵，看著初次拿到的獎牌，自己還開心了許多天。

也進而瞭解馬拉松的典故與距離，或許我們還可以跑上一場瘋狂的全馬42.195公里。

最後選定了日月潭全馬，當小賴的初馬賽。因為這場除了較為涼爽，適合毛孩外。上下坡的起伏，也像極了跑馬就該像人生的道路一樣，不可能永遠平坦順遂。

幾經磨練後，終於也把自己的體能練到稍微有把握，用半推車的方式，小賴跑累了就上推車，終於在關門前幾分鐘進到終點，那現場的歡呼與彼此的情感，足以令我回憶一輩子。

也謝謝主辦幫忙刻了個小賴的初馬獎。（隔年也推著家中另一毛「小乙」參賽，成績還進步30分鐘）

感謝毛孩們送了我一個，這輩子最棒的禮物「跑步」。喜歡看毛孩跑步時，奮不顧身，盡情投入的模樣。

因跑步，自己身體開始變得比較健康，也接觸了單車、游泳、爬山，還有許多路跑賽事，走過、跑過許多自己都不曾知道的景點。

也認識了一群同樣愛好跑步的夥伴們，豐富了我這幾年精彩的人生。

在完成與毛孩的馬拉松約定後，我就給了自己一個方向，去找尋那場馬拉松起源的賽事「希臘斯巴達246公里超級馬拉松」。

目前也已經累積到5場100公里以上的賽事。

等到哪天毛孩不在身邊了，我會起身帶著思念的愛，完成這場賽事，一起尋找那份真實的感動。