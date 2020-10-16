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賽事心得／2020 北高驛傳 Day1

運動筆記 / 強尼快跑

今年中秋連假，我想來點北中南『烤肉』江湖傳言，跑者的話不可信。但其實這句話只講了一半。『跑者的話不可信，但一群跑者都說一樣的話，就是幹大事了』。今年中秋連假可預期大塞車、烤肉傷身體又不環保，那麼來場台北到高雄的接力如何？一群跑者一邊吃飯，整個計劃雛型也漸漸浮現，每一個參與飯局的人都要下場跑一波(跑者的聚餐還是別隨便參加，都是一個又一個的坑等者你)。經過FAT42北中南的準備，號碼布、支援車都就緒了，只等待 D day來臨。10/1 00點 Day1 台北>>>大甲涼爽的夜幕下，第一棒準時某從某黨部出發

(剛好集合點樓下就是黨部，他們沒有贊助，請大家放心閱讀)

第一天從凌晨起跑是因為北部各方面資源都多，希望能多趕一些路。忽然感到有些不對勁，縱使事前的規劃都很合理，但從北跑到南就是件很瘋狂的事啊～離開市區道路進入河濱後，跑者身上的頭燈就是唯一的指引。3天的行程，共39棒次，迷路、被狗追、天氣的變化....等等的不確定因素等者跑者去面對。

（左邊那位有穿褲子，我們絕對沒有做出妨礙風化的事情XD)

（深夜石門水庫）

終於來到第六棒腹腫的手上，也代表夜晚即將退場，隨著腹腫的高速列車前進20K，天色漸明，來到新埔交棒給賢董(20K)，此時腹腫和南天的夥伴繼續陪跑。

(有2個人一口氣跑40K)。

此時來到7點，太陽已躍出雲層，竟碰到第一個危機！由於新竹縣路牌標示不清楚(有些路口根本沒有路牌，怒)，三位跑者錯過轉彎點，由於跑者沒帶手機，支援車也無法找到跑者，難道第一天就要止步於此了嗎？就在眾人擔心，支援車瘋狂找人時，跑者竟然提前10分鐘抵達接力區！239的高手一出馬果然不一樣，走錯路還可以提前抵達。眾人趕緊驅車會合，除了跑者交接，支援車也交接一番。重整氣勢，持續突破新竹段，往苗栗前進!時間來到9點，專業攝影師阿凱也正式加入，總共三台車(Holly、V姐、阿凱)。

太陽也是熱力滿滿，持續考驗8~14棒的跑者。每一棒大約8~10K不等，以超商為交接點。支援車也會利用App(Zenly)隨時掌握跑者的位置，在每一棒4~5K時讓跑者補水。

每一位跑者進入接力區，第一句話不外乎是：好熱、熱爆了，但是表情都是汗水夾雜者喜悅的表情，因為我們又向成功往前推進一大步。接下來行程都非常順利，有些跑者是中午下班後趕來接力，

像文森哥就是如此，他一起跑，就是5分速內的速度狂飆，那可是14點的時段啊！一路狂飆抵達接力區，文森哥就趕緊回家陪家人，真是佩服！

接下來小宋接棒，不知不覺來到本日最後一棒，準備進入大甲。

天氣真的很熱，也增加補水的頻率，同時團長也在接棒區等著大家來到。終於，看著遠方的小宋從一個小點，漸漸地靠近，一位汗水淋漓的跑者出現在我們眼前，而這也是所有跑者的共同面貌。看他一個左轉跨過馬路，15:53，FAT42抵達大甲！

完全符合賽前的預估時間，第一天的成功也給我們很大的信心，同時也知道哪邊可以修正，之後2天更加順利。路上因為有阿凱的專業拍攝，跑者都得到許多賽事等級的美照，這些風景是別的賽事看不到的，甚至還有慢動作的攝影，一整個高規格晚餐時段，第二天的跑者也來到，他們帶著既興奮又緊張的心情接下棒(GPS記錄器)，再過10個小時不到，北高驛傳的故事繼續始動。

相關連結：

第四棒心得：https://tripper.tw/2020fat42-northtosouthrelay/

第十棒心得：https://reurl.cc/LdnNoL

Day1&Day2心得https://reurl.cc/q8YZ7E

攝影師：鬼島康介

活動預告影片：https://reurl.cc/m9YZal

當初非常瘋狂的還拍了影片，攝影師帶著一群傻子從早拍到黃昏，為的是吸引更多人來跑，不然跑不完啊～

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