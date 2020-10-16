訓練心得／飛龍步道 Trail Run

今年中秋連假，我想來點北中南『烤肉』江湖傳言，跑者的話不可信。但其實這句話只講了一半。『跑者的話不可信，但一群跑者都說一樣的話，就是幹大事了』。今年中秋連假可預期大塞車、烤肉傷身體又不環保，那麼來場台

2020-10-16 09:36