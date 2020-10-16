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訓練心得／飛龍步道 Trail Run
位於關西三聖宮的飛龍步道
一開始從停車場的登山口上山
沒多久就開始陡升
上去道比較寬的路線之後
路線就比較平坦
沿著山徑先前往飛龍池
再原路回到山上
接著跑山徑到達營區圍牆
經過獨木橋之後就到達龍尾公園
再從階梯往山下前進
就會下到另外一個登山口
再跑公路回到三聖宮
路線路況良好
有陡升也有平坦路線
全程不道10K
景觀台視野非常好
三聖宮也可以補水
算是蠻不錯的路線
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