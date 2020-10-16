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訓練心得／飛龍步道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

位於關西三聖宮的飛龍步道

一開始從停車場的登山口上山

沒多久就開始陡升

上去道比較寬的路線之後

路線就比較平坦

沿著山徑先前往飛龍池

再原路回到山上

接著跑山徑到達營區圍牆

經過獨木橋之後就到達龍尾公園

再從階梯往山下前進

就會下到另外一個登山口

再跑公路回到三聖宮

路線路況良好

有陡升也有平坦路線

全程不道10K

景觀台視野非常好

三聖宮也可以補水

算是蠻不錯的路線

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