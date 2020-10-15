跑步小品／Why Do You Run? 我為生活有尊嚴而跑！

圖：岱宇馬拉松賽事照片

時間回到2015年12月............

「如果繼續惡化，會變成怎樣？」我當時這樣問主治醫師。 「椎間盤壓到神經，這裡的神經共有三種：運動、感覺、自主。你現在的症狀看來只有壓到前兩條，所以會有腿使不了力、腳著地沒有感覺等症狀。但是如果壓到自主神經，你可能會連大小便都沒辦法控制.........」醫生給我這麼驚悚的回答......... 如果真的演變到最差的狀況，連大小便都不能控制，我連生活的基本尊嚴都無法維持! 我不不要！我一定得做點什麼？

圖：大小便失禁示意圖(圖片引用自優活健康網 )

2015年年底，我搶在紅綠燈變燈前抱著孩子狂奔過馬路。到了對面突然感覺右腳大拇指似乎有顆水泡，感覺浮浮的，踩起來很不踏實。當晚洗完澡後準備好工具，本打算把水泡刺破，擦個藥就沒事了，意外的是，竟然沒有看到水泡。

隔天傍晚，我發現右腳大拇指沒有感覺了，再隔天的早上起床，我發現連右腳的前腳掌踩地也都沒有感覺了，那種不知道自己的腳有沒有踩到地的恐慌（尤其是下樓梯的時候），迄今仍歷歷在目。

知道事情大條的我，趕緊前往醫院看診，醫生聽完描述，二話不說就安排了MRI測試，看報告的時候，用這張照片告訴我：「你這是椎間盤突出，壓到神經了，中等程度，可以選擇開刀，也可以選擇復健，健保都有給付」。

圖：MRI影像，椎間盤(黑）突出來壓迫到脊椎神經（白）

圖：椎間盤突出壓迫神經示意圖

考慮到脊椎是重要的部位，我毫不猶豫的選擇了復健這條路。從體重的1/3開始，每週跑三次醫院，進行了電療、熱療以及腰椎牽引的復健。持之以恒的復健，讓我一個月後前腳掌開始恢復知覺、三個月後右腳大拇指從感覺發麻變成感覺正常、半年後基本上一切恢復如常。

圖：腰椎牽引示意圖

醫院看我恢復狀況良好，安排我做神經傳導反應測試，醫檢師告訴我:「你的神經傳導測試已經大致恢復，右腳還是比左腳差一點，不過應該已經不影響生活了。」停了一會兒，他接著說：「其實，你們這種我看多了。生活習慣沒有改變，也沒有核心肌群支撐，復健好了以後半年後又回來報到的比比皆是，你聽我說，一定要讓你的核心肌群強化起來，這樣脊椎才有支撐，椎間盤才不會又跑出來。我看，你先從走路開始，慢慢的，就去跑步吧。」

是的，我到現在還很感謝這位醫檢師。因為我聽了他的建議，開始由走變跑，慢慢走上跑步這條道路。如今也已經是全馬430的跑者。今年還榮幸首次入選配速員，即將在10/25擔任日月潭環湖馬拉松29K組的配速員，當天歡迎一起來熱鬧喔。

圖：日月潭環湖馬拉松配速員海報

我跑，我找回了健康和生活的尊嚴。不再因為孱弱的核心、不良的坐姿及生活習慣，讓我的椎間盤欺負我的神經！

你呢？Why Do You Run?

後記：

現在的我，很健康的跟著FUN4跑團一起跑，他就像個溫暖的大家庭一樣，台中的朋友們，歡迎參觀粉專並關注團跑活動，歡迎你的加入喔，粉專連結如下........

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