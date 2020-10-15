訓練心得／越野大玩咖-騎龍古道 Trail Run

跑步，在我以前想法就是阿北們的運動，年紀大了筋骨不好了，想運動才跑步的！所謂的年輕人應該在籃球場上奔馳，激烈的身體對抗 ，帥氣的揮灑汗水，才是熱血男兒！跑步那老人家的運動，我想都沒想過要參加！

2020-10-14 09:46