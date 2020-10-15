訓練心得／越野大玩咖-騎龍古道 Trail Run
新竹縣橫山大山背的騎龍古道
從大山背樂善堂出發
跑一段柏油路
就會到達騎龍古道
沿著步道前進
會經過3座百年糯米橋
到另一邊的公路出口
就會到達大山背人文生態館
從生態館後面的步道往上
就會到騎龍山的三角點
再往山下就會接回公路
從公路跑回大山背人文生態館
再從第二登山口進入騎龍古道
回到樂善堂
步道裡面有樹蔭
走起來舒適宜人
來回距離不到10k
爬升也不會太高
回到樂善堂也有飲水機可以補充水分
假日還有綠豆湯可以喝
算是非常熱門又親民的路線
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