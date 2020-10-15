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訓練心得／越野大玩咖-騎龍古道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

新竹縣橫山大山背的騎龍古道

從大山背樂善堂出發

跑一段柏油路

就會到達騎龍古道

沿著步道前進

會經過3座百年糯米橋

到另一邊的公路出口

就會到達大山背人文生態館

從生態館後面的步道往上

就會到騎龍山的三角點

再往山下就會接回公路

從公路跑回大山背人文生態館

再從第二登山口進入騎龍古道

回到樂善堂

步道裡面有樹蔭

走起來舒適宜人

來回距離不到10k

爬升也不會太高

回到樂善堂也有飲水機可以補充水分

假日還有綠豆湯可以喝

算是非常熱門又親民的路線

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