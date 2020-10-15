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訓練心得／田中馬10K再出發訓練營 第五週
這週田中馬10K再出發訓練營週日相聚的團練
在熱身後起跑前是有預設目標的
保守地找到一個一定能跑完10公里的體感
有同學在前面會非常非常想追上去
但需要一直提醒自己
今天的目標不是別人而是找到能完賽的體感
懂得適時地有所進退
在賽道上才能掌控自己的節奏不會被其他因素影響
所以連教練的體感配速有時也會是
前段用大約70%的力氣在跑
中段提升至約80%的力氣來跑
末段只能勉強守住動作
想要達到的訓練目標是結束前都還有力氣可以加速
將距離分為三趟的話
要一趟比一趟快
可以探究到除了體能之外
訓練營還非常注重動作的確實
要跑地有效率
在累的時候尤其更該嘗試盡量不消耗體力的動作
例如利用關鍵跑姿跟上拉使煞車盡量減少
心理上也是
團練前該提醒平常要注意保持心情不要過度緊繃
別在起跑時就過度用力衝
如果過度注意速度了就容易因此忽略了體感
學技術動作是訓練營非常注重的
但在學到新東西時有點不習慣是正常的
要熟練需要一點耐性
教練就舉NBA馬刺隊裡流傳的一句話為例
「當一切努力看似無用，我會去看石匠敲打石頭。
可能敲了一百下，石頭上連一條裂縫都沒有，
但就在第一百零一下，石頭斷裂為兩半。
然後我了解到，把石頭劈成兩半的不是最後那一下，而是先前的每一下。」
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