訓練心得／田中馬10K再出發訓練營 第五週

這週田中馬10K再出發訓練營週日相聚的團練

在熱身後起跑前是有預設目標的

保守地找到一個一定能跑完10公里的體感

有同學在前面會非常非常想追上去

但需要一直提醒自己

今天的目標不是別人而是找到能完賽的體感

懂得適時地有所進退

在賽道上才能掌控自己的節奏不會被其他因素影響

所以連教練的體感配速有時也會是

前段用大約70%的力氣在跑

中段提升至約80%的力氣來跑

末段只能勉強守住動作

想要達到的訓練目標是結束前都還有力氣可以加速

將距離分為三趟的話

要一趟比一趟快

可以探究到除了體能之外

訓練營還非常注重動作的確實

要跑地有效率

在累的時候尤其更該嘗試盡量不消耗體力的動作

例如利用關鍵跑姿跟上拉使煞車盡量減少

心理上也是

團練前該提醒平常要注意保持心情不要過度緊繃

別在起跑時就過度用力衝

如果過度注意速度了就容易因此忽略了體感

學技術動作是訓練營非常注重的

但在學到新東西時有點不習慣是正常的

要熟練需要一點耐性

教練就舉NBA馬刺隊裡流傳的一句話為例

「當一切努力看似無用，我會去看石匠敲打石頭。

可能敲了一百下，石頭上連一條裂縫都沒有，

但就在第一百零一下，石頭斷裂為兩半。

然後我了解到，把石頭劈成兩半的不是最後那一下，而是先前的每一下。」