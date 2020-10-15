賽事心得／新北測五千 妹子的約定 "裁"不食言
今晚又是新北測五千，隨著天氣的涼爽，今晚新莊體育場滿滿的人潮。涼風徐徐是個完美100分的天氣。
隨著下半年密集的賽事開張，各地運動場都是熱鬧非凡。
白天為五斗米折腰，晚上跑五千為課表。
也許是天公作美，今日大家特別開心，拋開白日的喧囂與繁瑣的日常。
此刻，身體流者汗，心理特舒暢。
還有熱心的學姊幫大家準備的糖心蛋+ FIN，感覺特別幸福。
加油的加油，陪跑的陪跑。
竟然可以跑出分秒不差的成績。
不求同年同月同日生，只求五千同分同秒到。
這是真愛嗎.?
有志一同，歡喜溢於言表。
大家輕鬆跑都是很威的成績。
巧遇上個月北田測五千可愛的裁判長。 記得裁判長的笑容令人印象深刻，
真的，跟妹子的約定，裁判長 '裁'不食言。
怎麼感覺還是裁判長最開心，手勢最專業。哈哈哈。
感謝主辦單位，工作人員及各地的跑友，今晚又是一個美麗的夜晚。
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