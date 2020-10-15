今晚又是新北測五千，隨著天氣的涼爽，今晚新莊體育場滿滿的人潮。涼風徐徐是個完美100分的天氣。

隨著下半年密集的賽事開張，各地運動場都是熱鬧非凡。

白天為五斗米折腰，晚上跑五千為課表。

也許是天公作美，今日大家特別開心，拋開白日的喧囂與繁瑣的日常。

此刻，身體流者汗，心理特舒暢。

還有熱心的學姊幫大家準備的糖心蛋+ FIN，感覺特別幸福。

加油的加油，陪跑的陪跑。

竟然可以跑出分秒不差的成績。

不求同年同月同日生，只求五千同分同秒到。

這是真愛嗎.?

有志一同，歡喜溢於言表。

大家輕鬆跑都是很威的成績。

巧遇上個月北田測五千可愛的裁判長。 記得裁判長的笑容令人印象深刻，

此刻我們與妳同在

真的，跟妹子的約定，裁判長 '裁'不食言。

怎麼感覺還是裁判長最開心，手勢最專業。哈哈哈。

感謝主辦單位，工作人員及各地的跑友，今晚又是一個美麗的夜晚。