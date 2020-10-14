高手的訓練基地 一起來跑「山林涼馬拉松」！

小而美的賽事 - 山林涼馬拉松（圖片來源：山林涼馬拉松）

因為一場全球性的新冠疫情肆虐，打亂了人們的正常作息與交流。不只令全球許多大型活動、重要運動賽事相繼停辦、延期，即使是國內、城市間的集會活動，也有不少因為疫情而受影響。在疫情仍方興未艾的現在，大家還是要維持個人防疫的意識與作為：勤洗手、戴口罩、保持社交距離，期朌疫情早日過去，讓大家都能回到以往的生活節奏。

一場結合團練與山路訓練的賽事（圖片來源：山林涼馬拉松）

立人、達人！ - 山林涼馬拉松賽事緣起

在不少大型路跑賽事因疫情而停辦或延期之下，卻有一場自今年三月中旬以來，每個週末固定在山林間舉辦的迷你賽事持續進行。雖然規模不大，但無論是在補給、保險、醫療和規格上卻都不輸大型賽事。因此在跑者間口耳相傳並獲得不少迴響，這就是筆者今天要介紹「山林涼馬拉松」。

參賽即可抽花東三天兩夜遊（圖片來源：山林涼馬拉松）

這場位於新北市新店區廣興山區所舉辦的「山林涼馬拉松」，背後的推手就是國內馬拉松名人「超馬三太子」胡樹名先生，人稱小銘哥！

與「超馬三太子」小銘哥的賽後合影（圖片來源：osaru）

小銘哥說，在疫情肆虐之下，跑者一方面苦於無賽事可跑，另一方面又擔心大型賽事有群聚感染的風險。本著「己欲立而立人，己欲達而達人」的做事準則，小銘哥認真思考什麼才是跑者真正想要的賽事之後，於是在今年3月開始舉辦「山林涼馬拉松」。

原本擔心的市場反映冷淡，沒想到在推出之後，賽事理念獲得不少跑者的認同，並在跑者間口耳相傳的迴響之下，「山林涼馬拉松」相對於疫情逆境之中，硬是異軍突圍打響名號。

真正為跑者設身處地著想，讓跑者參加過還會持續回來報名（圖片來源：山林涼馬拉松）

小銘哥回憶說，「2015年風災廣興地區受創嚴重，真武山受玄宮經過4、5年大家齊心重建之後才又恢復現在的樣貌」，希望能將不為逆境阻撓的精神傳達給跑者。而且新店山區空氣清新，距離市區又不遠，跑者不用舟車勞頓。再加上賽事採實名制，並嚴格控制百人左右的參賽人數，即使是在防疫初期，每週活動前都得先去附近派出所報備，本於「賽事首重安全」宗旨，山林涼馬拉松就要讓跑者能跑得安心。

賽事起跑畫面（圖片來源：山林涼馬拉松）

賽事路線自真武山受玄宮出發，至育空營區折返，單趟5.3公里。全馬組折返跑4趟，半馬組折返跑2趟，另外還有適合全家人一起參與的輕鬆跑10公里組。

高度落差約120M，坡度適中好跑。小銘哥說：「有一點坡度才有訓練的效果」，因此不少跑者在持續參加之後，現在到外面去參加比賽成績都有明顯提升，「保5完賽都不成問題」！

想要變得更強，山路訓練不可少！（圖片來源：山林涼馬拉松）

山林涼馬拉松賽事特色

「山林涼馬拉松」讓跑者能遠離都市塵囂，倘佯大自然山林美景，在充滿林間芬多精與負離子清新空氣的賽道上，洗滌跑者們的身心靈。

在大自然山林美景中的賽道（圖片來源：山林涼馬拉松）

且因為賽道位於山區，即便是在炎炎夏日，山上的氣溫比起平地還是來得相對舒適，加上適度的坡度訓練有助跑強化跑者心肺功能與肌力，因此可說是高手們的秘密訓練基地。

主辦單位設有全勤獎，鼓勵跑者每週固定回來參加（圖片來源：山林涼馬拉松）

此外，每個週末舉辦二場的「山林涼馬拉松」已登錄於「馬拉松普查」，對於目標百馬的跑者來說更有利於快速累積場次。因此自三月開辦以來，相繼有跑者於賽事中達成百馬，甚至八百馬的個人輝煌記錄！主辦單位更針對全勤跑者，或是單月任選7場、6場...的跑者分別設有獎勵辦法，許多跑者都是固定每週報名參加的常客。

已登錄馬拉松普查，有利於快速晉升百馬跑者之列（圖片來源：山林涼馬拉松）

主辦單位「停不了行銷公司」的沁葳副總表示，「山林涼馬拉松」至今包含節日加開的場次約50場（正規賽事至10月10日當天為第45場次），卻已經有跑者就參加了40多場。由此可見「山林涼馬拉松」在跑者間早已有一定的口碑。

防疫工作及活動醫療防護均比照大型賽事（圖片來源：左圖山林涼馬拉松、右圖史恩大叔）

而在活動醫療後勤及補給的規劃上，主辦單位也是絲亳不馬虎，不僅所有規格比照大型賽事，事前報名一率採實名制，並將參賽人數控管在百人上下。且入場前均確實進行量體溫與手部消毒，維持會場與賽道上適當的社交距離，避免群聚接觸。

賽事補給採單份供應，十分貼心（＊未成年請勿飲酒）（圖片來源：山林涼馬拉松）

在賽道上補給的部分，亦能看出主辦單位的用心。中途及會場補給站均備有各式餐食、點心、啤酒、運動飲料及湯品供選手享用，且為配合防疫，補給品都事前以單份分裝，方便選手們取用。補給站亦設有酒精消毒，為食安及衛生多一分保障。賽後提供電子完賽證明（賽後三日公布於山林涼馬拉松臉書社團），減少現場人員之間的接觸，更為環保盡一分心力。

會場的補給處，感謝梅蘭姐這天贊助的美味炒麵！（圖片來源：山林涼馬拉松）

除了賽事提供的補給之外，不時也會有熱心的跑者準備餐點、飲料與跑者們分享。像筆者參加的10月10日這個場次，跑者梅蘭姐就準備了炒麵提供補給加菜，「我們跑者就像一家人一樣」，真讓人覺得很感恩。

山林涼馬拉松設有包含場地及個人PB獎等許多獎項，以鼓勵跑者突破自我（圖片來源：山林涼馬拉松）

賽事體驗 - 山林涼馬拉松21KM半馬組

10月10日中華民國國慶日這天，筆者前往參加「山林涼馬拉松」21K半馬組的賽事。

賽前報到及領取物資（圖片來源：osaru）

清晨的廣興山區仍飄著小雨，5點左右來到會場真武山受玄宮時天還未亮，現場已有跑者抵達開始做準備。因為我是第一次來，所以在報到領號碼布和晶片時，工作人員先跟我說明一下會場的環境與設施。賽事寄物是採自助式，跑者們都自動自發的將個人寄物袋整齊排列在受玄宮二樓左側的空間。

因為當天是國慶日，因此起跑前主辦單位特別帶領大家面向國旗唱國歌，祝福中華民國生日快樂、國運昌隆。隨後在鳴笛之後起跑，第45場「山林涼馬拉松」正式開始。

自10月10日起的場次改為清晨6點起跑（圖片來源：osaru）

一出真武出受玄宮大門後立即右轉，在經過一座橋之後便開始賽道的第一段緩上坡。上坡時配速保持在4:40/km左右，目的是先讓一早的身體熱開。印象中去程主要有三段上坡路段，除了折返點前最後這段長上坡的坡度較明顯之外，前二段大致都屬於緩坡。半馬組折返二趟，總爬升約有400M，以山路訓練來說具有一定的效果，對於強化心肺及肌耐力十分有幫助。

賽道翦影（圖片來源：osaru）

深秋十月的早晨，山區有些涼意，加上天雨使得空氣更加清新，跑起來十分舒服。沿途盡是自然寧靜的山林景緻，除了遠處不時傳來的蟲鳴鳥聲之外，就只有跑者們規律的腳步聲。群山籠罩在雲霧之中，令人感到心曠神怡，也抒解平日緊張的壓力。而且，這段山路車輛往來不多，讓跑者可以很安心的跑步。

賽道補給設在約3.5K左右的涼亭，再往上不到2K之後為折返點，工作人員會在號碼布上打上記號後，原路折返。這時換成先是長下坡，因為我這天穿的跑鞋前掌顆粒已快磨平，所以下坡時每當經過路上的濕滑的排水格柵，便要特別小心。回到起點真武山受玄宮，將手上的晶片在計時器旁的感應器接觸一下，完成第一趟折返。之後就是重複第二趟10K折返。

設在會場的折返及完賽晶片感應處（圖片來源：osaru）

順帶一提，單程5K的距離，這和我在跑超級馬拉松時習慣的單位設定一樣。個人覺得在習慣這樣的距離配速之後，便有助於掌握比賽時的節奏。因此，對於將「山林涼馬拉松」設定為訓練目的的跑者而言，便能在無形中讓身體建立這樣的概念，有利於日後參與賽事時的配速策略，提供一點小小心得給大家做為參考。

完賽的晶片感應畫面（圖片來源：osaru）

最後，以98分的完賽時間完成這天的半馬。個人覺得固定的山路訓練確實有助全馬跑者強化跑力，且無論目標是初馬或是破PB，「山林涼馬拉松」都很適合做為賽事模擬，一舉二得。

半馬完賽晶片時間98分14秒（圖片來源：山林涼馬拉松）

GPS軌跡及高度（圖片來源：osaru）

週末假期跑旅規劃最佳首選

如果完賽之後還有時間，或是與親友、親子一同參加的跑們，活動現場真武山受玄宮周邊還有不少景點，可以做為完賽後規劃假日出遊的行程參考。

周邊的景點不少，適合跑旅規劃（圖片來源：山林涼馬拉松）

像是：深受賞鳥及生態人士鍾愛的「廣興濕地」與「廣興河濱公園」、早期以台車自烏來運送木材與煤礦前往新店的「小坑路隧道」、樹齡已有千年以上的新北最老樹「新店九丁榕」、結合水岸風光與生態知性之旅的「屈尺壩自行車道」；還有才剛於今年四月初開賣，甫上市即深受好評的「桂山發電廠冰品部」；以及有網紅打卡聖地、絕美山水湖景，仿若世外桃源的「濛濛谷」... 這些都是鄰近可以列入賽後行程的好景點。

喜歡拍照的跑友不要錯過濛濛谷美景 (照片來源：IG ＠wei_0102 )

很適合親子一起前來參加（圖片來源：山林涼馬拉松）

慶祝第50場山林涼馬拉松，歡喜呷辦桌！

而為了慶祝「山林涼馬拉松」堂堂邁入第50場的里程碑，以及感謝跑者們於疫情期間仍一路相挺的支持，主辦單位特別在10月25日 (日）第50場這天，不只報名費特別回饋價500元（全馬組／半馬組），並且將於當天晚上6點舉辦「來唷，大家歡喜慶祝呷辦桌」賽後辦桌（350元／人）的選手之夜。

跑步還能參加抽獎遊花東（圖片來源：山林涼馬拉松）

當日一整天的活動不僅有各具特色的企業贊助活動、美食辦桌饗宴，現場更提供500瓶啤酒供選手們盡情暢飲。且各組別另加贈廣興在地特色伴手禮及贊助企業明星商品，還有機會抽中花東三天二夜之旅哦！

名額只有350名，所剩不多，機會錯過不再，為避免向隅，現在就前往報名10月25日的第50場山林涼馬拉松吧！

每月月初為跑者慶生（圖片來源：山林涼馬拉松）

結語

綜合以上的賽事介紹及實際參賽心得，個人覺得對於馬場新手來說，參加「山林涼馬拉松」能夠藉由山路訓練及與前輩們的交流，來累積訓練及參賽的經驗；對於馬場老手來說，每週二場的「山林涼馬拉松」有利於快速累積馬拉松場次，並能與同儕彼此切磋分享的跑步心得；而對於高手們而言，「山林涼馬拉松」更是能強化跑步底力的山路訓練。

我們是一群熱愛跑步，也熱愛大自然的跑者！自發性沿路撿拾垃圾，為環境保護貢獻一己之力。（圖片來源：山林涼馬拉松）

總而言之，「山林涼馬拉松」可說是一場兼具正規賽事、山路團練、親子同樂，同時又能在賽後安排週末休閒出遊的小而美路跑賽事。

歡迎一起來往山林跑，一起變強！（圖片來源：山林涼馬拉松）

20-21年秋冬跑季已正式開始，不管你是正值賽事備戰的跑者、或是還沒決定要參加哪一場賽事的跑者，推薦你來參加「山林涼馬拉松」，親自來體驗這場跑者間口耳相傳的高手秘密訓練基地吧！

左圖張家班鐵人-張家豪破場地紀錄、右圖超馬三太子小銘哥飆5K（圖片來源：山林涼馬拉松）

目前「山林涼馬拉松」賽事預計開辦至2021年3月，在此提供賽事報名資訊及接下來各場次的報名連結，相信你在體驗過一次之後，便會愛上在大自然山林之中跑步的感覺！

2020山林涼系列活動

組別 全馬組(42公里) 半馬組(21公里) 休閒組(10公里) 報名費 800元(含晶片) 600元（含晶片） 350元（含晶片） 報名日期 即日起~網路報名 限時 7.5小時 4小時 2小時 報到時間 起跑前1小時開放報到領號碼、晶片 起跑時間 【冬季起跑時間異動】 10/10(六) 起改為AM 6:00起跑 集合地點 真武山受玄宮（新北市新店區廣興路156號） 官網連結 停不了 TEAM PLAYER／官網 停不了 TEAM PLAYER／FB 報名連結

完賽即贈 Aromase艾瑪絲明星商品 5α捷利爾頭皮淨化液（圖片來源：山林涼馬拉松）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康