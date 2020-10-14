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美國獨行俠的「戰神母親」...與她的青天白日旗傳說

跑步小品／Why Do You Run？ 我為成就感而跑

運動筆記 / Sufan Chen

跑步，在我以前想法就是阿北們的運動，年紀大了筋骨不好了，想運動才跑步的！所謂的年輕人應該在籃球場上奔馳，激烈的身體對抗 ，帥氣的揮灑汗水，才是熱血男兒！跑步那老人家的運動，我想都沒想過要參加！

但後來由於投身軍旅，軍中規定每年都要進行三項體能測驗，其中一項目就是3000公尺徒手跑步。

既然是為了工作 ，那就巴結點開始跑步吧！起先跑步就會是為了要應付測驗，所以也沒很認真看待，反正就自恃有平時打球維持的體能，勉強過關，有過就好！並不會特別去追求成績！長官開出體能成績80分以上，就放榮譽假的誘因，我視之如過眼雲煙，完全無欲無求啊！阿彌陀佛 ～就這麼呼啦呼啦地過了幾年，國內馬拉松風氣興起，賽事如雨後春筍般舉行，幾乎週週有比賽 ！身旁一些原本就有在跑步的同事，每到馬拉松賽季，就呼朋引伴揪團報。不過，這些揪團對我來說都如同馬耳東風，不甘我事！

然而事情就是你越不想找它，它偏要來找你！有天有位同事邀約一場地方辦的小型半馬賽事，當下我不是很想參加，但他說：「沒關係啦！不然你先跟我們跑10k就好！我們也不幫你報名，10k後真的不行，你再離開也沒關係！反正這小比賽主辦單位不會抓！」當下我心想：「好吧！反正到時見苗頭不對再開溜！」，就這樣答應下來。

到了比賽當天，雖是小型賽事現場卻也是天未亮就人聲鼎沸！主舞台上主持人熱情的吆喝，帶著大家跳暖身操！周圍的跑友們攜家帶眷，年齡層大大小小的都有！場面相當熱鬧。揪我來的同事們也在一旁暖身，蓄勢待發！我瞥了一眼他們胸前的號碼布，上頭除了大大的編號以及姓名外，吸引我目光的是隊名部份-「八分速王者」！哎唷這隊名聽起來很威啊！可以啊！但八分速什麼意思？後來問了朋友才知道原來是「每公里跑了多少時間」的意思！原來如此！長知識了！接近起跑時間，我們被人潮往起點擠去。此時我心裏保持著「反正我就是來玩的，大不了跑一半就回家！」的想法。此時，碰一聲！起跑槍響！我跟著人群一起奔出拱門，一路上跟朋友邊跑邊聊天，偶爾看看其實也沒什麼景色的鄉間小路，一路看著里程數標誌，慢慢的來到7公里。什麼！我已經跑了7公里，這應該是有生之年巔峰距離！心想「再3公里我就要先回家了」

默默在心裡打定主意就這麼辦！再跑一段里程標誌顯示10k，喔耶我要先去吃早餐了！不過，前後看看....前後都是田間道路，況現在回起點跟到終點都是10公里啊⋯⋯瞬間有種中計的感覺！算了伸頭一刀縮頭一刀，就摸摸鼻子跑完吧！路上跟同事跑跑聊聊，竟也順利完成抵達終點。由於我沒有報名，所以是沒有晶片紀錄完賽時間的！

當下只覺得「欸～原來我是可以跑完半馬的！」心中一股成就感油然而生。接著隔年（2017）的一月就報名了「高樹蜜棗馬拉松-半馬組」，這場是我的正式初半馬賽事，心情很興奮！曾看過網路上有人Cosplay 來跑步，覺得很有趣！我也決定來玩玩，上網訂了個無臉男的面具準備帶著跑，選擇無臉男也沒什麼理由，就覺得他很可愛而已🤣

比賽當天，17度寒流，同伴「八分速王者」們，沿途加油的民眾，尤其是小朋友，看到無臉男本人我，都很熱情開心的要跟我擊掌！頓時全身有股麻麻的雞皮疙瘩穿過，這是發自內心的開心、快樂！原來跑步不是把里程跑完、吃豐盛的補給、拿漂亮的獎牌而已！是人！是自己，是同行的朋友，是沿途熱情吶喊加油的民眾、是通過終點線時，廣播大聲喊出你的名字時的感動！那種感動是前所未有的感受！

原來這就是所謂的「跑步的魅力」！

就這樣，2017、2018年也陸續跑了好多場的半馬，無臉男也開始亂拿武器（笑）看到加油團或是其他跑友經過時會說「是無臉男欸！」然後熱情的替我加油或是打招呼，這感覺讓我非常開心！跑步就是要這樣歡樂啊！

漸漸的，接觸越來越多關於跑步的知識，認識了一些跑友，放假時間也會自發出門跑步，越來越發現原來跑步的世界是如此博大精深，處處是學問！跑步帶給我的成就感是原來我有可以做到！原來跑步是這樣快樂！

2018年，學長馬克問我「要不要去日本跑馬拉松？」我說「有半馬組嗎？」學長馬克笑說「都到日本了！還跑半馬喔！報全馬啦X!」「對了要快一點報名，海外人士名額有限，下禮拜截止報名哦！」就這樣....我報名了我的人生初馬！當然這又是另一段故事了....

未完待續...

#GarminTW #WhyDoYouRun #Forerunner

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