訓練心得／如何在2個月內 半馬3小時多變成2小時半

人物介紹

主角：阿亮哥（南湖社區大學 悠活樂跑學員）

教練：淦哥

受訓時間：2個半月(7月底開始)

目標：10/25日月潭環湖馬拉松—29K環湖組，三小時半完賽

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起因

2020年7月帶著一群跑步的學生到日月潭玩自主接力賽練習，主要也是先讓大家感受9月的接力賽事，以及10月底 日月潭環湖馬拉松的路線 ，在瓦拉蜜站後大家都知道就要迎接大魔王了，接近３Ｋ的阧長坡，是會跑到厭世的，這時阿亮哥忽然講：教練，我可以跑這一棒看看嗎？

淦：你真的要跑？這段很難跑唷！

亮：我想試看看

於是我請其他人先跑，我帶著跑的不快的阿亮哥一步一步往上爬，看得出來他跑的很辛苦，很累！但身為教練的我不能讓他用走的，用了各種鼓勵的言語以及跑坡的技巧，終於帶他跑完這漫長的大魔王～

回到飯店：我私下語重心長的跟阿亮講：你這樣不練１０月的環湖４個半小時很可能跑不完，你想不想認真練？當下，他豪不思考的馬上答應我！（連怎麼訓練法都沒問），為了確認他的決心：我再問一次，他依然是堅定的接受這次的訓練～

過程-起步

要訓練一位選手，一定要對他有所了解！不能以單一種課表適用在任何人身上，這是淦叫練絕對堅持的理念。阿亮的速度不快，長距離腿力更是沒有續航力，對他的訓練方式以基礎跑步—量為主。從７分速到８分速，十公里的基礎開始，每次訓練也要求中間要有一定的休息時間。當然，每週也是有休跑日。

過程-中程

安排了短距離的B2B訓練，再加強７分速到８分速單次距離拉長，及休息時間變短，從跑後資料看來，肌力是有打起來了，於是安排低強度的間歇訓練+週末長距離實跑。

過程-賽前賽

10/11適逢Y拖馬台中場，這小子居然給我睡過頭，起跑已過２５分才見他從起點通過，我眼神很關愛的看了他一下，他覺得不好意思閃開我的雙眼跑出去了，在他回到終點前（其實我也沒把握他能什麼時間回來），我拿著我的小單眼在終點拍選手們進場，南湖社大悠活樂跑的同學１０Ｋ組一個一個進場，就是沒見到阿亮哥～終於在２：３０分時（大會時間２：５５）他出現了，拍好照自然被我唸了幾句，交代日月潭馬不可以給我遲到，他說：住在日月潭，不會遲的～很好，淦哥很期待１０２５日月潭環湖馬拉松的到來。

選手與教練之間重要的是對彼此的信任，韓愈說「千里馬常有，而伯樂不常有」，但問題可能是出在粗暴對待千里馬的人 ，我不知道我自己是不是伯樂，但我相信我看中的選手一定是千里馬。但是我的馬兒你們可以不要出一些小狀況嗎？嚇死淦哥了

南湖社大-悠活樂跑#跟著淦哥跑 林淦鈿