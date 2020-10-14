跑步小品／Why Do You Run？ 我為「遇見更好的自己」而跑

我是潘瑋婷(潘婷)，跑零約9年，我的第一場試腿賽事~校園3公里路跑賽，校園女子組第一名是我大四畢業前給自己的禮物，當時幹掉第二名運動休閒系跟第三名外籍女黑人(應該是熱帶農業系的?! 不很重要~) 當下還蠻爽的🤣🤣🤣

同年11月挑戰生平第一場初馬~屏東單車國道馬拉松(現名:屏東馬拉松)

Why do I run？初衷的原因是”減肥”(跟大多數人一樣😅)，大二時的寒假發覺自己體脂超標，學生時期覺得跑步是最省錢的運動，有一雙跑鞋就搞定了吧?! 跑步給人的印象是孤獨?很無聊? 但當你正式投入跑步時，才發現跑步的世界是多采多姿的，除了維持健康，還認識一群志同道合的朋友(臉書好友大約一半以上是跑友)，滿腔熱血、單純的目標，然後風雨無阻、發了瘋似的挑戰自我...

跟慣朋友跑步後，反而一人跑沒動力😝

跑步讓我更相信自己、勇於挑戰自我、不輕言放棄；跑步改變了我的思想及人生。

如果想改變人生，奔跑吧!!! 遇見更好的自己~跑出更精彩的人生🎈

未來~我為「更美好的世界」而跑: 實踐綠生活😁

#GarminTW #WhyDoYouRun #Forerunner