跑步小品／Why Do You Run？ 我為「遇見更好的自己」而跑
我是潘瑋婷(潘婷)，跑零約9年，我的第一場試腿賽事~校園3公里路跑賽，校園女子組第一名是我大四畢業前給自己的禮物，當時幹掉第二名運動休閒系跟第三名外籍女黑人(應該是熱帶農業系的?! 不很重要~) 當下還蠻爽的🤣🤣🤣
同年11月挑戰生平第一場初馬~屏東單車國道馬拉松(現名:屏東馬拉松)
Why do I run？初衷的原因是”減肥”(跟大多數人一樣😅)，大二時的寒假發覺自己體脂超標，學生時期覺得跑步是最省錢的運動，有一雙跑鞋就搞定了吧?! 跑步給人的印象是孤獨?很無聊? 但當你正式投入跑步時，才發現跑步的世界是多采多姿的，除了維持健康，還認識一群志同道合的朋友(臉書好友大約一半以上是跑友)，滿腔熱血、單純的目標，然後風雨無阻、發了瘋似的挑戰自我...
跟慣朋友跑步後，反而一人跑沒動力😝
跑步讓我更相信自己、勇於挑戰自我、不輕言放棄；跑步改變了我的思想及人生。
如果想改變人生，奔跑吧!!! 遇見更好的自己~跑出更精彩的人生🎈
未來~我為「更美好的世界」而跑: 實踐綠生活😁
#GarminTW #WhyDoYouRun #Forerunner
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言