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跑步小品／Why Do You Run？我為「更美好的明天」而跑

運動筆記 / 林義雄

跑步吧！

某天面對鏡子裡面的自己

哇靠！這肥仔是誰啊

體重讓我精神不濟

肥胖讓我嚴惡自己

跑步吧！我要找回年輕的自己

跟著跑團邁開步伐

拖著近百公斤身軀 氣喘吁吁

回家總是累垮在沙發上

未曾放棄 因為我知道 我可以

團隊的力量

當累積一段時間的基礎 來到了間歇團

喜歡團隊的練習

喜歡科學的數據

課表無論間歇 or Tempo

總是按下Garmin開啟

看著Garmin數據 總是不敢怠慢自己

一次次的喘息 一次次的抽蓄

在頻臨崩潰時 又一次次告訴自己 

我可以 我真的可以

   

（我彰化139間歇團 我驕傲 讓我更堅定自己）

汗水留下人形印記

練習又告一段落 看著Garmin數據

檢討著自己 我知道汗水不會辜負自己

我沒有輝煌的成績

我沒有刻骨銘心的事蹟

當我通過終點線 在次按下Garmin時

我會大吼告訴自己 我可以 我真的很可以

#GarminTW

#WhyDoYouRun

#Forernner

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