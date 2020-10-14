跑步小品／Why Do You Run？ 我為純粹而跑

以前超級討厭跑步，但前兩年為了減肥，開始站上跑步機，一開始跑五分鐘就要死不活，覺得根本人間煉獄，後來一天一天增加強度，十分鐘、二十分鐘，慢慢地可以連續跑個一小時都不是問題，心肺功能都漸漸增強後，也開始會在戶外跑步。

第一次接觸路跑是當工作人員，我被安排的工作是發獎牌給馬拉松完賽的選手，看到一個個選手通過終點線的那刻，揮灑著汗水，大喊著：「我終於跑完了！好想哭喔！」心裡莫名的被這種感動牽引著，原來這種喜悅是會互相感染的，第一次對路跑的印象是突破極限、挑戰自我。

後來自己也想挑戰一些路跑活動，圖片是第一次和家人一起參加路跑活動，在練跑的過程中，也讓我逐漸體悟到那種為了目標，心無雜念、一無反顧，是多麼純粹而神聖的，在這複雜的世界裡，跑步可以使我更加純粹，這也是我為何而跑的原因。

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