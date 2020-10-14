帶小比旅跑台灣／跑若飛天公盃 補給好像流水席

上星期日因適逢國慶節日，故高速公路上滿滿的都是遊玩返鄉的車輛，因為不想跟別人塞車，便在家休息，好儲備體力參加星期日朴子天公壇準備的一年一度盛事。在這裡，也非常謝謝朴子市長吳品叡及朴子天公壇林主委以及最漂釀的嘉義縣議員黃嫈珺邀請我和小比去參加這場賽事。

今年我們參加的是第二年，因新冠肺炎疫情的緣故，所以他們一直等到疫情稍緩，才開始辦理賽事。朴子天公壇起源自古代皇帝祭天的天壇，因而民間祭祀玉皇上帝均稱天公壇。此壇奉祀主神為玉皇上帝，早先原只奉天公香火之爐，之後領旨才恭塑玉帝金身。此壇前身是奉祀蘇府千歲的蘇王廟，立廟於朴子魚仔市，是庇佑先民渡海來台故起源甚早。

但因日治之初開闢新興街（今之中正路），以致廟宇被毀，乃由每歲擲筊選定的爐主輪流奉祀於私宅，正月初九天公生時，並在光復路與中正路口搭棚舉行祭典。但信徒咸感失敬於皇儀，乃積極覓地在今「天公壇」現址前方遷建一磚造小廟；後因神威遠被、恩霑里巷、信士日增，未幾新殿又不敷使用，難納進香眾客，於是境內先進黃水塗及周雪峰等二位先生乃發起組成籌建委員會專司重建工作。於民國41年動工，境內外善信熱誠配合及踴躍捐獻，在44年大致完成，舉行開光大典。

爾後壇殿逐年整飾，旋於民國七十年完成前殿，是為今日廟觀。當時參與建廟匠師均為一時之選，周雪峰本人就是以神像雕刻而馳名遠近，廟中神像莊嚴兼具生動，牆上彩繪亦是周氏佳作，廟前石獅更是突破南方獅的傳統，以寫實逼近威猛立於山門之前。並聘請境內詩書高手，施金龍、黃傳心、陳朝墩、陳燦炎、黃輝煌等先賢，題聯手書，不無競技逞能之意。其中朝墩仙傳世紙類作品極少，刻畫石柱上能傳承久遠，佇立大殿不禁手指摩劃，令人神馳。剪黏匠師是洪坤福首席弟子石連池司傅，大師出手不同凡響，另作番人抬樑於角落高處，可要好好尋找。連池司的侄子林再興最近參與配天宮整修，可見傳承不息。而也是連池司侄子的林瑞芳承造堆塑龍柱，蒼勁有力之外，還可以發現是五爪神龍，可見是以帝王規格的尊敬。

另一種高規格是門乳釘，是只在皇宮、孔廟、祀典武廟才能設置的尊榮。建廟之初，整建墊高地基土方時，一夜竟忽爾升高至所需高度，不無神蹟顯現。而有一次半夜宵小入竊，以廟中竹籤黏取香油錢，觀其籤號是下下籤，這是神明提示偷竊的惡行，故隨即被逮捕歸案。朴子囝仔大部份都穿過玉帝大印的衣服，媽媽們每當正月初九天公生，莫不即早準備好三牲五禮來祭祀，並且折好一大包全家大小的衣服。祭典中抱著衣服跟隨道士繞廟，最後衣領下方再蓋上大印，護佑一年的平安，平時祭拜時也可帶衣服來請印。拜完天公就帶著牲禮轉移到媽祖廟繼續祭拜，因為天公最大，可以這樣拜，這是阿嬤流傳下來的習慣。

因廟方是第二次舉辦這樣子的活動，很多認識的跑友，同一天都去台中參加賽事了。半夜三點我便啟程前往目的地，在現場遇到議員，她怕我肚子餓，熱心的拿早給我，在這裡很謝謝她。

過沒多久蔡宜芳和張育勝和他的友人也陸續到來，因為都沒有認識的，所以我們便相約待會一起跑。

這次的活動，現場都是當地的民眾參加較多。開賽時間愈逼近，人潮也愈來愈多，這讓我大驚失色從早到晚。連忙，喝了幾口青茶壓壓驚。

好不容易鳴笛聲響起，全部的鄉民都衝了出去，把整條馬路擠到水洩不通，寸步難行。在1公里前都是鄉間小路，直到1公里後人群才逐漸散去。

比比因前一天睡太飽了，所以一整個激動的沒睡，而這時候財哥便順手把比比推走，我和育勝就開始你追我趕的行程。

財哥一直跑，一直跑好快。而育勝因為變裝皇上，所以沿路熱情與他合影的人很多，我也樂得當起攝影小妹。

過1公里後，因附近有養鴨人家放出鴨屎毒氣，故空氣中蔓延濃濃的鴨屎味，經過的人每個人都掩鼻而過。為避免毒氣攻擊，加快速度離開那裡，所幸氣味沒多久便散去…過沒多久，到了傳說中為大家準備的補給站。

朴子天公壇果然大氣，準備的東西像流水席一樣，為各信眾準備了菜包，饅頭，巧克力，水果，茶鵝，薯條，小肉豆等補給品，服務的志工還拼命的把水和食物塞給各信眾，就是怕大家吃不飽，實在讓人很大心。

今年他們還替10K的跑友準備18天及15K的跑友準備了烏魚子，讓大家吃飽喝足，難怪許多人流連忘返，都快喝醉了，還遲遲不想離開。在回程約500公尺時，財哥才將比比還給我，我趕路趕的好累啊！

因回程途中，遇到熱情粉絲要求合照，故拖延了些許時間才回到終點。回到終點時，在領完廟方準備的可愛完賽禮，正準備離開之時，前方忽然叫了我的名字，讓我不知所措，嚇到不知道如何是好。這時候，我才知道廟方特地準備特別獎要頒給我，還是由廟方主委以及朴子市長一起頒發，這實在讓我受寵若驚。

我並允諾每年廟方舉辦定會參加，並邀請許多跑友，一同來同樂朴子天公壇舉辦這一年一度的盛事，而我們也愉快的踏上返家的旅程。再一次謝謝朴子天公壇及朴子市公所共同舉辦這項賽事。謝謝小得哥和 唐志清大哥以及各平台攝影師辛苦的為大家拍攝。謝謝辛苦的志工及交管為大家服務。

謝謝#朴子市公所市長吳品叡小姐#朴子天公壇主委林博文先生#嘉義縣黃嫈珺議員謝謝您們的熱情和疼惜，讓我銘感五內#再一次謝謝財哥幫推和育勝陪跑#2020跑若飛天公盃路跑健走大賽#為不能跑的人而跑#用雙腳帶小比跑旅台灣