跑步小品／有一種跑者魂 叫光頭神童與佛系教練

謝謝「跑步」所帶給我的一切。光頭生日快樂！

曾經他是人稱「最強高中生」李翰瑄，也是被譽為當今最有潛力長跑新星（當時），高一就拿下全中運萬米冠軍，並在高三達到當時場內賽巔峰...台北市市中運萬米31分11秒（當年市中運台北市前三名萬米都跑在33分以內）分別是成淵高中（宗霖）高二、南港高中（李柏諺）高三。相隔兩週後的新北市青年盃達標了（亞青國手資格）但是當年比賽完（青年盃）後並受傷，全中運也未出賽，當年台北市市中運萬米前三名最後同門徒弟宗霖33分整（大概）壓線拿下萬米冠軍，南港高中李柏諺也創下全中運最好成績33分20（大概）拿下第五名佳績。

這是李翰瑄拿下亞青國手的過程...還有台北馬拉松半程70分、5000公尺15分內、初馬2小時34等佳績。這次台北市秋季常青錦標賽，是相隔好幾年後「光頭神童」再度回到田徑場，賽前一天他問我是否能擔任他的直播講解，二話不說馬上答應並考驗了我的記憶力，與臨場發揮。

雖說帶著好玩的心情來看比賽與直播，卻看見這讓人難忘的畫面，市民跑者們、昔日選手同場較勁，這次他們跑團自己賭注的「芒果青VS亞青國手」此場戲碼加深了這場比賽的話題性。

最後雖說光頭以17分21與19分04（芒果青）最後只贏得500公尺（預定要600公尺才算贏）最後輸了比賽賠了一雙nike阿發和可不可飲料卻贏得了風采與尊敬，因為他經歷各種挫責無數潮起潮落，卻用自己的方式把「熱情」（學生）帶回到田徑場。

這裡晚了一天生日快樂，深深的送上祝福給我心目中一直很敬佩的選手與師父，先不說任何好與壞，但我可以認真的說他對我的栽培與支持那是用心感受得到的，雖然他跟我在一起常常笑著說我「神經病」因為我個性太鬧了....

不過圖片可以說明大家看不到的比實質訓練上更精神上的情感早期我主動私訊他（他受傷），跟他說他是我的偶像並主動關心他希望他能早日回歸田徑場等，後來他就說要幫我開課表而我婉拒了；後來在母親離開後我頓時失去目標的時候，我們之間的緣分再一次湊合。

並一次一次給我勇氣，我常常說「在你沒有自信以前，先拿你的勇氣」自己卻每次都是別人給我勇氣...。

開課當教練有了自己的跑班 #kobe麒跑步訓練班 還有現在成績的成長跟進步；很多事情我們之間沒有直接的關係卻也有著密不可分的關係。戰士終究會回到場上「田徑魂」會用行動「熱情」的方式呈獻出來，不需要任何人認可。

我氣胸（車禍）後，他是一直相信我的老大，所以每次有任何他跑班的事情或需要幫忙的時候我都會第一時間答應，因為有些時候要找到一個真正發自內心互相幫忙的人，太難了！

我教課的初衷就是，帶給他人熱情、勇氣、認真、歡樂、自信，我們的路途還很長，只要初衷不變相信宇宙會帶我們繼續前進。

別人點燈，你不需要去消滅它，自己越來越亮才能持續為他人點燈與照亮。

這篇文全靠我的記憶力沒有透過任何查詢，錯誤地方請見諒，因為每一個畫面只有我知道我親眼親生經歷過。

這一路感謝的人太多師父太多（黃師傅、廠商、學長姊、學生、家人、貓女阿姊、酸民），畢竟我相信唯有不斷學習，師傅教練越多技術、心靈、肉體持續成長吸收，未來才能學以致用，造福大眾。登峰造極？

來自 永和234 報導 ㄑㄧㄝ。

#佛系教練 #光頭神童 #跑步教練 #跑步沒什麼太大的願望，大家來參加我們跑班吧！-訓練前的下午喝著拿鐵加一份濃縮咖啡因衝腦隨筆