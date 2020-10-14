兒童滑步車賽跑 博物館也瘋狂

9月5號在基隆國立海洋科技博物館，第一屆博物館盃兒童滑步車賽

台灣是世界知名單車王國，自行車運動在台灣有眾多喜愛群眾，每到假日知名景點路線常見車友蹤跡，這股風潮近年來由成人延燒到兒童。源自德國的兒童滑步車（Push Bike / Balance Bike），是專為學齡前兒童設計的運動，特殊的無踏板設計讓兒童在還未學會騎車之前先訓練平衡感及肢體操控能力。由於效果顯著受到無數家長喜愛，在國外幾乎每個家庭都會有一台。龐大的愛好者也形成了賽事需求，在亞洲，日本、泰國及中國大陸每年均有大量滑步車賽事。這股風潮近年也燒進台灣，運動賽事業者DPS倍能速兒童體育，9月5號在國立海洋科技博物館與基隆市議會鄭愷玲議員服務處指導，與自行車筆記合作，辦理第一屆博物館盃兒童滑步車賽。一共吸引六百多位家長與小孩朋友前來參加賽事活動，其中最遠參賽隊伍還有遠從台南、高雄前來參賽的 HLK 滑步車隊。

國立海洋科技博物館副館長與前三名小選手合影留念

遠從台南、高雄前來參賽的HLK滑步車車隊小選手

兒童滑步車賽採分齡制，每一歲為一組，從2歲到6歲，現場可以看到2-3歲幼兒的萌騎到4-6歲的競速騎，緊張刺激程度不輸成人自行車賽事。前幾名選手的時間差僅在數秒之間，家長們熱烈投入的程度就好像自己在比賽一樣。賽後全家繼續參觀海科館精彩的特展及3D劇場、人魚秀，結合運動跟博物館學習達到寓教於樂的立意得到大多數的參賽家長認同。

2-3歲幼兒的歡樂萌騎

4-6歲的競速比賽

國立海科館主題館1F特展廳-趣味海洋生物特展

最受小朋友歡迎的 IMAX 3D 海洋劇場 -海龜的奇幻旅程 Turtle Odyssey

主辦單位 DPS倍能速兒童體育 繼續安排了全台重點科學教育博物館賽程，下一場賽事活動將於12月6日移師台中，在國立自然科學博物館-921地震教育園區舉辦科博館盃滑步車賽事。 歡迎全台的爸爸媽媽帶著家中的小寶貝(小選手)現場體驗精采賽事，賽後參觀921地震教育園區的展館及特殊地貌，感受大 自然的力量以及大地震後帶來的震撼。

「九二一地震教育園區」建築保留展示光復國中毀損校舍，以彰顯其紀念及教育意義。

台灣位於地震活躍區環太平洋火山帶中因此地震頻繁，921地震迄今已多年，民眾已漸漸遺忘當初的傷痛，為了讓民眾了解防災概念，特別推出「921地震防災展」，將目前防災相關資訊加以整合，讓民眾把學習到的防災知識落實在日常的防災計畫之中。本展示是以「魔法學校」的概念來規劃，將展示設計成一所虛擬的「防災魔法學校」，包括四個學院，分別為「認識震災」、「地震警戒」、「應變行動」與「防災風水」等。除了豐富的靜態展示內容之外，更應用相關模擬裝置、電腦觸控、體感遊戲、擴增實境和虛擬實境等互動裝置，能增加民眾對地震防災的學習樂趣，在下次地震災害來臨時，能做好萬全的準備以降低災害。

國立自然科學博物館-921地震教育園區簡介

DPS科博館盃 2020.12.06 (日)

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資料提供 : 國立海洋科技博物館、國立自然科學博物館-921地震教育園區