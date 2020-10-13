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跑步知識／腳掌落地方式

運動筆記 / Hoi To Ma

很多跑者會深究跑步腳掌落地時應該是前掌、中掌還是後掌﹖ 仔細地觀察世界級跑手比賽時，他們多是屬於用中掌落地。但也有一些跑手是用後掌(腳跟)落地。究竟那個方式才是最可取﹖

其實每一個人的身體結構都不同，因此方法也因人而異。但如果你問我，我一定建議「中掌落地」即全掌式落地，因為這是最能防止傷患又符合生物力學的方法。

中掌落地的可取之處:可以透過腳腕關節，緩衝落地時的撞力。肌肉伸展和收縮循環的原理就像一個彈弓，全掌落地能有效地先把能量先儲起，然後蹬腿時才把它釋放出來。

「腳跟落地的影響:1. 很多非資深跑者使用腳跟落地後，造成很大的反作用力，他們不停地為自己減速「剎制」而不自知。2. 觸地點會是筋骨。由於它的吸震力比較低，因此落地時的。震動壓力大多由膝關節來直接承受，而其震力會由腳跟傳到脊椎。因此很多時膝頭/盆骨位置疼痛就因為這樣造成。

腳跟落地的改善方法:1. 跑步抬腿時，腳腕保持放鬆。2. 注意落地位置為身軀正下方。」

Credit to: Ho Yin Yuen 袁浩然 澳洲註冊科學家

但又為何有些人用腳跟落地依然見步如飛﹖這是因為他們翻步換腳時過程都很流暢，沒有為自身造成多餘的反作用力 ; 沒有直接利用腳跟承受全身體重。重點在他們只是先由腳跟觸地，而其腳底像滾輪一樣，很快地把接觸面轉換成全掌。

不論用什麼方式落地，另一個關鍵在於「落地位置」是否在身軀正下方，落地腳掌並沒有過度伸前或過後。因為如若在身軀前或後方落地會直接影響整個動作的流暢度，降低速度。

畢竟每個人的身型比例都不同，有些人身軀和腳的比例是6比4、有些人是7比3和5比5。因此每個人的跑姿各有不同，只要找到最合適自己的就可以了。

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