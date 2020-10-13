跑步小品／Why Do You Run？ 我為自己、團隊而跑
從高中健康跑到大學每天有強度的訓練跑，從健康組跑到10K 半馬 全馬，透過跟同學每天有計畫的訓練，加上不斷的互相砥礪，盡力而為相信成績一定會進步，喜歡跑步的大家一起來挑戰吧!
記得第一次參加的阿里港國際馬拉松，那時候為了獲得一件T恤與前20名不斷跟著領先集團，但不經5分鐘已跟不上，所以說配速與訓練很重要，在屏東單車國道馬拉松終於拿了總二，到了大學與大家一起完成接力賽，那感覺又是不一樣的層次，跑步就是那麼歡樂與奇妙的一件事。
跑步雖然乏味，但跟著一群人跑漸漸變得有趣，練習與比賽時與高手互相競爭激勵，熱血激昂的心肺刺激與快感，就是我對跑步的熱衷，過程雖痛苦，但每一次跑完還想再跑，創造未來屬於自己的回憶吧。
為團隊而跑
#GarminTW
#WhyDoYouRun
#Forerunner
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