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跑步小品／Why Do You Run? 孩子在終點等我
自己曾經是業餘游泳運動員，
結婚生了兩個可愛的寶貝後，
生活重心完全放在孩子身上。
也經歷過產後憂鬱，一點小小的感動就會淚崩潰堤。
跑步，自始就只是沒時間好好運動的替代方式，
也從沒真正體會跑步的樂趣。
接觸了鐵人三項運動後，
發現除了游泳能掌握外，其他兩項都歷經挫折。
腳踏車被海放、跑步跑到膝蓋腫脹，抽了2管積水。
10K比賽跑完就要跛腳好幾天。
直到陸上長距離的肌耐力和心肺慢慢建立起來，
才開始真正體會跑步的樂趣。
去年的百K接力賽，兩個年幼的孩子輪流下車陪我跑幾段，
一路上聽著媽媽加油的吶喊，那種和孩子一起流汗、努力往前跑的感覺，
比追著跑錶上的均速要有意義多了。
▲2019墾丁-萬丹百K接力賽，女兒陪跑
比賽最期待的就是在終點前看到親愛的家人和孩子，
孩子等著我跑回來，和他們一起衝線。
印象最深的一次，是2019年的黃埔金湯鐵人三項，
經歷了大長坡和大下坡後，感覺到股四頭快抽筋，
撐過後，最後2K，均速已經拉不起來，
只能用意志力抬起腿和擺手臂，讓自己能持續前進。
最後的100公尺，看到兒子和女兒在路旁大叫媽媽來了!
一手抱起女兒，一手牽起兒子，用剩下的全部力氣衝進終點。
那種喜悅，無可取代。
我想讓孩子知道，媽媽一直都很努力，即使不是最快的，
但因為有他們，讓媽媽能成為在生活、工作、家庭和比賽中的鐵人媽媽。
https://www.facebook.com/etskating/videos/10221626559799721/
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