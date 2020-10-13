跑步小品／Why Do You Run? 我為波馬而跑

「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」把握人生當下，跑步亦然！

從剛開始的十公里賽事到半馬全馬，當下最想做的就是跑進跑者聖殿波馬資格！關關難過關關過！

波馬陣線聯盟

作詞：孔方

作曲：Cha Trikong Suwan

她總是只留下資格跑馬

從不肯讓我跟她回家

聽說你也曾經愛上過她

曾經也同樣無法自拔

你說你跑不進資格波馬

卻教我別太早放棄她

把過去全說成一段肖話

然後笑彼此一樣地傻

我們這麼在乎她卻還跑不進波馬

越練她越傷心永遠得不到回答

到底波馬怎麼進應該繼續努力嗎

還是說好全忘了吧

找一個間歇訓練的方法

讓心情好好地放個假

當你我一起床又想起她

就在Garmin裡劃一個 X

就在Garmin裡劃一個 X

就在Garmin裡劃一個 X

#GarminTW#WhyDoYouRun#Forerunner