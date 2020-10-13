跑步小品／Why Do You Run? 我為波馬而跑
「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」把握人生當下，跑步亦然！
從剛開始的十公里賽事到半馬全馬，當下最想做的就是跑進跑者聖殿波馬資格！關關難過關關過！
波馬陣線聯盟
作詞：孔方
作曲：Cha Trikong Suwan
她總是只留下資格跑馬
從不肯讓我跟她回家
聽說你也曾經愛上過她
曾經也同樣無法自拔
你說你跑不進資格波馬
卻教我別太早放棄她
把過去全說成一段肖話
然後笑彼此一樣地傻
我們這麼在乎她卻還跑不進波馬
越練她越傷心永遠得不到回答
到底波馬怎麼進應該繼續努力嗎
還是說好全忘了吧
找一個間歇訓練的方法
讓心情好好地放個假
當你我一起床又想起她
就在Garmin裡劃一個 X
就在Garmin裡劃一個 X
就在Garmin裡劃一個 X
#GarminTW#WhyDoYouRun#Forerunner
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