跑步小品／馬場知多少 你有幾個身份？

今天的你是怎樣的角色？

一個平日裡的上班族，

一個訓練日裡的跑者，

一個情人節裡的戀人…

不同的角色，你會如何取捨？

又或許，我們並不需要取捨—

小朋友才做選擇，大人跑者“全都要”！

換上小布家顏值性能都滿分的各色跑鞋，

時間有限，也能讓你玲瓏八面~

叮鈴鈴…

床頭櫃上的鬧鐘響起，

在睡夢的迷蒙中抽出一絲清醒，

突然意識到今天是之前和她約定好的日子。

和她互道早安，

也和老朋友 ADRENALINE GTS 21 say 嗨，

繫緊鞋帶，開始慣例的晨跑。

深呼吸，感受初秋潮濕的空氣漫過臉頰。

跑過熟悉的社區和街道，

和清晨路過的微風擊個掌。

生活雖然平淡但卻有些許微光。

行程表被工作塞得滿滿滿，

聊天的時間要從午休裡擠出空隙。

上班日和她一起的時間很少很少，

珍惜著捷運的一早高峰時，

中轉站為你們製造出的片刻碰面。

一起搭上一班捷運，

幾站過後又各自換乘。

有時候也會在三點一線中感到迷茫，

在城市的座標上找不到生活和自我。

低落時就低下頭吧，這沒什麼大不了！

腳上的 GHOST 13 ，會用悅動的色彩提醒你，

提醒你的熱愛和態度，為你找到方向。

對著電腦坐了一天，

每一寸脊椎都在叫囂著罷工。

想著晚上的約會和她，

才散去了幾分疲憊。

穿過擁擠的人潮，下班回到家。

在鞋櫃裡翻箱倒櫃找半天，

拿出了處女座吹毛求疵的完美主義，

為自己精心搭配著一套又一套look。

西裝皮鞋太正式，球鞋裝飾不搭調。

好在有雙 REVEL 4，

任風格千變萬化，配色隨心任意搭。

不止跑步裝備，

更是穿搭利器，

約會穿它不出錯。

出去約會總免不了逛街，東區、夜市、上下樓梯不停歇。

走好久終於停下來了，喝杯珍奶休息一下，

還好有 GLYCERIN 18 Q彈鞋底，日走萬步也不累。

站起身牽過她的手，拿起珍奶哼起歌。

在紅綠燈前等待著前行，看那車來車往川流不息，

城市的夜景倒映在她的眼睛。

和她一起的時間總是過得這麼快，

一個沒留神已經很晚了。

街上只剩路燈的影子，伴隨著幾聲汽車轟鳴。

手把手跑著衝向地鐵站，還剩最後一輛末班車。

LAUNCH 7 衝刺加速—呼~還好趕上了！

平衡不同角色

才是人生本色

除了跑者，你最喜歡自己的哪個角色？

※本文轉載自 BROOKS 於微博刊登之文章。