賽事心得／火燒島大哥越獄路跑 醫護鐵人任務完成！

今早和醫護鐵人夥伴一起出發，天公作美，天氣陰風平浪靜，跑在海風輕拂，沒有人擠人的賽道上，貼心的補給除了香蕉、運動 ，還有西瓜、山豬肉、啤酒 ，而且補給員熱情加量再加量。

雖然天氣合適，經過上升坡時，腳仍不停使喚的慢下腳步，有一段逆風和日曬沒有樹蔭遮蔽，也是只能小慢步。

這次任務感受當地人的熱情招呼，還有小學生組隊加油打氣。跑友除了坡道上抽筋、18k出太陽熱適應不足，其餘跑者幾乎安全完賽，我比預期完賽的時間早回到終點。

我跑我健康也跑安全無傷完賽～開心

感謝一路走來支持醫護鐵人的朋友及合作夥伴們#撒隆巴斯、#GARMIN、#ZOOT、#ROTOR、#ZIV、#諾壯BCAA、#GoHiking 戶外休閒 領導品牌、#POWERMAX給力貼 、 #MAXXIS、#FlipBelt 腰包、SH+ 自行車帽、SUPLEST小熊車鞋、#XTERRA、#Spenco、#MERRELL、#活動咖、#277自轉車、#RESTUBE、#injinji、#印金足五趾襪、#LPsupporttaiwan 護具、#醫護鐵人鹽礦物錠、#醫護鐵人能量核糖、#ZIPP、#EZNIPPON 日本通、#運動筆記、#日光巴黎、#worldgymtaiwan

醫護鐵人相關平台

A.官方網站及報導https://www.ironmedic.biz/

B.部落格https://pse.is/HPFP8

C.fb粉絲團https://pse.is/HRKW5

D.封閉性fb社團 https://pse.is/HERHL

E.蝦皮賣場 https://goo.gl/y3oyhM

F.官方LINELINE id: @wrz2678x

G.運動筆記專欄https://goo.gl/gGw6e1