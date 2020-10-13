快訊

不打不成器？教養或兒虐，父母懲戒權的一線間

新北汐止鐵道旁民宅冒熊熊大火 濃煙竄天影響國道視線

賽事心得／名古屋女子馬拉松 見證好友Jenny以5小時拿下人生初馬

運動筆記 / 施義輝

一個從不跑步的人，卻想要去名古屋跑全馬，只因聽我分享過，完賽獎牌是一條Tiffany項鍊。

後來，因為我送的一本啟蒙書，更加深她想要去名古屋跑馬拉松的念想。

2019年3月，我在Nagoya Dome名古屋巨蛋見證了這一刻，她不僅完成了人生初馬，還以不到5小時(sub5)的時間完賽，讓加油團差點趕不及。

她，到底是怎麼辦到的？

擁有跑者魂的Jenny

Jenny是我跑團的伙伴，也是認識超過20年的老朋友，平時偶爾小跑一下，只是每每聽到我分享國外馬拉松的心得，她總是充滿興趣，或許因為這樣，在她心中早已埋下了一顆「馬種」，當她提出想要挑戰名古屋全馬時，我一點也不驚訝！

(我的祝福，送給早已立定要去名古屋的Jenny)

備戰名古屋，第一場半馬解鎖

名古屋馬拉松得到9月才開始報名，Jenny早就手刀報了9/1苗栗山城的星光馬拉松，除了是初半馬，也為她的馬拉松訓練掀開了首頁篇章；當時的我比她還緊張，賽前還特地寫了一段話送給她。結果輕鬆的以2小時41分完賽。

「好好享受半馬的奇幻旅程，尤其是在15公里以後，充滿未知、期待和驚奇！平時大多是一個人練跑，但参加路跑賽可以和數千人甚至萬人跑在相同的路上，還有參與的志工、補給站及加油的民眾，會很興奮及感動。記得在折返點及終點拍照，將會是初馬最美麗的精彩時刻。」

(根本是練武奇才，3個多月的練跑就輕鬆玩跑初半馬/2018山城星光馬拉松)

不管如何，就是要去名古屋

報名後才知道，如果人數太多就會以抽籤方式選定，這讓Jenny很擔心，好在9/21收到了中籤通知，否則就打算直接報名旅行社名額，無論如何一定要去。而我也順道報了名古屋城市馬拉松(Nagoya City Marathon)的半馬項目，這個賽事男女都可參加，路線跟女子馬的前半馬一樣，只是晚一小時出發。

Hello～名古屋，我來了！

直到比賽前一天中午我才抵達名古屋，立刻趕到巨蛋辦理報到，一出地鐵站就看到指示牌，以及志工親切無比的笑容。

因為報名了城市馬拉松，才得有機會一探這個每年有3萬個女孩必來朝聖的地方，我興奮的到處走走逛逛，拍照玩耍。

終點設在Nagoya Dome場館中間，絕對是創意巧思，明天女孩們將在這裡完成夢想！

結束後，連忙趕到名古屋著名地標 NANA和她拍照，NANA醬每年都會為名古屋馬拉松換上新裝，當然要來躬逢其盛一下。

行前之夜最重要的任務，就是來和明天的主角見面。我對Jenny說: 「跑進巨蛋時，記得要擺上最美的Pose」，明天加油！

從城市半馬視角，一窺女子馬拉松世界

雖然已經參加過無數場海外馬拉松，但這一場最特別，今天我是半馬跑者，同時也是加油團的成員之一，計劃跑完半馬後立刻趕到34公里的應援點和加油團會合，應該是來的及才對。  

每次出國跑馬，總會看到台灣跑者集結大合照的這一幕，除了全是漂亮的妹子，還有滿滿的愛國心，多麼美麗的風景呀

每個寄物袋，都代表著每一個女孩對完賽的期待，希望來領回袋子時，脖子上已多了一條項鍊。

由於城市半馬比女子馬拉松晚一個小時出發，因此我們可以先到Nagoya Dome名古屋巨蛋場館內休息，也才得以透過大螢幕看到他們起跑的美麗畫面。

這一頭，Jenny和同是哎(I)區的女孩們相見歡，雖然來自不同的地方，但此刻大家的目標卻是有志一同。

終於起跑了，這一刻等了八個月，和27,000個女孩一起在城市奔跑，感受自己和27,000人的心跳聲，奔跑吧，內心若真的想要，雙腳就會跟上！

27,000多人的隊伍排的很長很長，過了20分鐘都還沒有消化完，最後一區的女孩們不知道此刻的心情如何，我在現場都替他們感到緊張。

城市半馬的路線跟女子馬的前半馬一樣，Jenny在賽道上拼搏著，我也沒閒著，不知道Jenny現在的狀況如何，女孩們Go, Go, Go……

忘了跟Jenny說跑在內側道，有點小遺憾沒有能夠一起在賽道上留下合影。

每一個人的速度不同，在賽道上能夠一起共跑，一路上彼此加油打氣是難能可貴的事，當下看到這個畫面非常觸動人心。

半馬起跑後一直到抵達白川公園終點都沒有下雨，天氣舒爽加上賽道起伏平緩，我只花了2小時7分完賽，因為得趕到應援點和加油團會合，沒想到剛換好衣服就傳來緊急訊息，Jenny已經通過34Ｋ了，叫我趕緊到巨蛋場館集合，Jenny你也跑太快了吧，怎麼不等我一下！

直到中午過後才開始下雨，氣溫也一下子驟降了好幾度，變的很冷！但是Jenny的狀況比自己預期的好，通過30k大會時間還不到4個小時，出乎加油團意料。

只剩最後5公里，過了41公里了。。明明就看到巨蛋，怎麼沒見終點線？跑到快翻白眼，還提醒我要笑。

我回到巨蛋準備見證Jenny衝線時刻，女孩們加油，再堅持一下，跑進場館，Tiffany項鍊就是你的了！

忘了帶望遠鏡，Jenny你在哪呀？大伙找到眼睛都快脫窗。

現場播放的這首Dancing Queen太催淚了，跑入場館後真的好想大哭，但看到攝影機一直在拍，只好忍住，很感動自己終於做到了。

我問Jenny為什麼跑這麼快，她說：因為怕被關門，所以就一直跑一直跑不敢停下來。

恭喜Jenny順利完賽，這一刻是最珍貴也最值得紀念。

見證了超强的Jenny完成了初馬，就在參觀完日本的三大名城之後結束了緊湊、充滿回憶的名古屋之行，再見了，Nagoya！

後記

自從Jenny從名古屋「出國比賽丟冠軍」回來後，激勵了身邊好多人，大家都對她不到1年的跑齡，就以4小時59分完成人生初馬感到驚訝，這可是很多跑了好幾年的跑者都不一定能做到的事。

(有一條Tiffany 叫42.195K)

Sub5不是奇蹟，而是5場半馬的累蹟

其實，Jenny在備戰馬拉松的八個月當中是相當認真而紮實的，從9月完成初半馬後，陸續又完成了4場半馬賽事，跑前二個月跑量則達到120公里。充足的時間，加上循序漸進的練跑及累積，讓她如願在名古屋巨蛋戴上了這條Tiffany項鍊。我想，她的故事，應該可以提供給想要挑戰人生初馬的人參考。

1. 2nd場半馬：雲林虎尾馬拉松(2018/10/7)；2. 3rd場半馬：台北馬拉松(2018/12/9)；3. 4th場半馬：渣打台北公益馬拉松(2019/1/13)  4. 5th場半馬：金門馬拉松(2019/2/17)

最後，分享Jenny在備戰期間所寫下的練跑心得，如果你也在跑步的這條路上，肯定會有相同的感受。

運動，

本來就不是一件值得驕傲的事，

邁向運動的過程才是，

開始，

只為遇見那個不一樣的自己！

(Jenny: 喜歡自己堅持一件事情的背景)

#康手的跑步日常  #康手愛Run跑  #青春無敵94愛跑團

相關新聞

賽事心得／火燒島大哥越獄路跑 醫護鐵人任務完成！

今早和醫護鐵人夥伴一起出發，天公作美，天氣陰風平浪靜，跑在海風輕拂，沒有人擠人的賽道上，貼心的補給除了香蕉、運動 ，還有西瓜、山豬肉、啤酒 ，而且補給員熱情加量再加量。 雖然天氣合適，經過上升坡時，

賽事心得／名古屋女子馬拉松 見證好友Jenny以5小時拿下人生初馬

一個從不跑步的人，卻想要去名古屋跑全馬，只因聽我分享過，完賽獎牌是一條Tiffany項鍊。 後來，因為我送的一本啟蒙書，更加深她想要去名古屋跑馬拉松的念想。 2019年3月，我在Nagoya Do

跑步知識／腳掌落地方式

很多跑者會深究跑步腳掌落地時應該是前掌、中掌還是後掌﹖ 仔細地觀察世界級跑手比賽時，他們多是屬於用中掌落地。但也有一些跑手是用後掌(腳跟)落地。究竟那個方式才是最可取﹖ 其實每一個人的身體結構都不同

跑步知識／七種長跑練習的方法

很多初學跑手會對如何編制自己的訓練，感到很困惑。 隨著不停「持續跑」的訓練後，跑者會一直進步。但到了某個水平後很快就會停滯不前。簡單的持續跑已經滿足不了你的身體，因此你的訓練是時候更科學化了。 簡

跑步小品／Why Do You Run？ 我為自己而跑

開始跑步是在出社會後的第一份工作，很幸運的，老闆是個愛運動的人，當時她找大家一起參加國道馬，一位同事說：「你看起來有在運動，老闆揪跑半馬，要不要？」當時的我連半馬幾k都搞不清楚，21是什麼概念，大學時

跑步小品／Why Do You Run? 我為波馬而跑

「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」把握人生當下，跑步亦然！ 從剛開始的十公里賽事到半馬全馬，當下最想做的就是跑進跑者聖殿波馬資格！關關難過關關過！ 波馬陣線聯盟 作詞：孔

跑步小品／Why Do You Run? 孩子在終點等我

自己曾經是業餘游泳運動員， 結婚生了兩個可愛的寶貝後， 生活重心完全放在孩子身上。 也經歷過產後憂鬱，一點小小的感動就會淚崩潰堤。 跑步，自始就只是沒時間好好運動的替代方式， 也從沒真正

跑步小品／Why Do You Run？ 我為自己、團隊而跑

從高中健康跑到大學每天有強度的訓練跑，從健康組跑到10K 半馬 全馬，透過跟同學每天有計畫的訓練，加上不斷的互相砥礪，盡力而為相信成績一定會進步，喜歡跑步的大家一起來挑戰吧! 記得第一次參加的阿

跑步小品／馬場知多少 你有幾個身份？

今天的你是怎樣的角色？ 一個平日裡的上班族， 一個訓練日裡的跑者， 一個情人節裡的戀人… 不同的角色，你會如何取捨？ 又或許，我們並不需要取捨— 小朋友才做選擇，大人跑者“全都要”！

訓練心得／試用跑步功率計

首先感謝 永動科技股份有限公司 給小弟這個能夠試用Styrd跑步功率計的機會，目前科學化的運動訓練已是趨勢，以往我跑步主要是參考配速及心率，現在多了功率這個選項，馬拉松這項運動個人見解是配速越穩定越好

訓練心得／雙十國慶團跑 以FUN4團隊為榮

我說好好的團跑不跑， 跟人家攝影組搶什麼工作啦！ 想說今天團跑人數眾多， 假會想幫忙錄影， 結果把自己累個半死， 跑來跑去還跑不到前面， 只能拍到最後一群。 原本以為沒在隊伍中就沒照

訓練心得／芝加哥線上馬 奇幻的旅程

繼上周爆熱的倫敦線上馬後，無與倫比的榮耀 這周雙十假期接力迎來芝加哥線上馬。 自辦當然要有特色，這次走奇幻浮誇路線。 今日氣候作美，微涼氣溫適宜。藉由魔法團旗進入四次方蟲洞。 轉眼間來到當地著

熱門新聞

NBA／史上唯一一人！戴維斯榮登「超級四冠王」

NBA／回湖人完成救贖奪首冠 哈沃德：每天都夢想這一刻

NBA／4次決賽MVP加4次年度MVP 詹姆斯直追喬丹

NBA／總冠軍賽1秒都沒上 湖人菜鳥仍寫紀錄

NBA／助馬刺暴龍湖人3隊攻頂 格林書寫冠軍人生

NBA／不只是球星 巴特勒季後賽展現巨星風範

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。