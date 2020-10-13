賽事心得／名古屋女子馬拉松 見證好友Jenny以5小時拿下人生初馬

一個從不跑步的人，卻想要去名古屋跑全馬，只因聽我分享過，完賽獎牌是一條Tiffany項鍊。

後來，因為我送的一本啟蒙書，更加深她想要去名古屋跑馬拉松的念想。

2019年3月，我在Nagoya Dome名古屋巨蛋見證了這一刻，她不僅完成了人生初馬，還以不到5小時(sub5)的時間完賽，讓加油團差點趕不及。

她，到底是怎麼辦到的？

擁有跑者魂的Jenny

Jenny是我跑團的伙伴，也是認識超過20年的老朋友，平時偶爾小跑一下，只是每每聽到我分享國外馬拉松的心得，她總是充滿興趣，或許因為這樣，在她心中早已埋下了一顆「馬種」，當她提出想要挑戰名古屋全馬時，我一點也不驚訝！

(我的祝福，送給早已立定要去名古屋的Jenny)

備戰名古屋，第一場半馬解鎖

名古屋馬拉松得到9月才開始報名，Jenny早就手刀報了9/1苗栗山城的星光馬拉松，除了是初半馬，也為她的馬拉松訓練掀開了首頁篇章；當時的我比她還緊張，賽前還特地寫了一段話送給她。結果輕鬆的以2小時41分完賽。

「好好享受半馬的奇幻旅程，尤其是在15公里以後，充滿未知、期待和驚奇！平時大多是一個人練跑，但参加路跑賽可以和數千人甚至萬人跑在相同的路上，還有參與的志工、補給站及加油的民眾，會很興奮及感動。記得在折返點及終點拍照，將會是初馬最美麗的精彩時刻。」

(根本是練武奇才，3個多月的練跑就輕鬆玩跑初半馬/2018山城星光馬拉松)

不管如何，就是要去名古屋

報名後才知道，如果人數太多就會以抽籤方式選定，這讓Jenny很擔心，好在9/21收到了中籤通知，否則就打算直接報名旅行社名額，無論如何一定要去。而我也順道報了名古屋城市馬拉松(Nagoya City Marathon)的半馬項目，這個賽事男女都可參加，路線跟女子馬的前半馬一樣，只是晚一小時出發。

Hello～名古屋，我來了！

直到比賽前一天中午我才抵達名古屋，立刻趕到巨蛋辦理報到，一出地鐵站就看到指示牌，以及志工親切無比的笑容。

因為報名了城市馬拉松，才得有機會一探這個每年有3萬個女孩必來朝聖的地方，我興奮的到處走走逛逛，拍照玩耍。

終點設在Nagoya Dome場館中間，絕對是創意巧思，明天女孩們將在這裡完成夢想！

結束後，連忙趕到名古屋著名地標 NANA和她拍照，NANA醬每年都會為名古屋馬拉松換上新裝，當然要來躬逢其盛一下。

行前之夜最重要的任務，就是來和明天的主角見面。我對Jenny說: 「跑進巨蛋時，記得要擺上最美的Pose」，明天加油！

從城市半馬視角，一窺女子馬拉松世界

雖然已經參加過無數場海外馬拉松，但這一場最特別，今天我是半馬跑者，同時也是加油團的成員之一，計劃跑完半馬後立刻趕到34公里的應援點和加油團會合，應該是來的及才對。

每次出國跑馬，總會看到台灣跑者集結大合照的這一幕，除了全是漂亮的妹子，還有滿滿的愛國心，多麼美麗的風景呀

每個寄物袋，都代表著每一個女孩對完賽的期待，希望來領回袋子時，脖子上已多了一條項鍊。

由於城市半馬比女子馬拉松晚一個小時出發，因此我們可以先到Nagoya Dome名古屋巨蛋場館內休息，也才得以透過大螢幕看到他們起跑的美麗畫面。

這一頭，Jenny和同是哎(I)區的女孩們相見歡，雖然來自不同的地方，但此刻大家的目標卻是有志一同。

終於起跑了，這一刻等了八個月，和27,000個女孩一起在城市奔跑，感受自己和27,000人的心跳聲，奔跑吧，內心若真的想要，雙腳就會跟上！

27,000多人的隊伍排的很長很長，過了20分鐘都還沒有消化完，最後一區的女孩們不知道此刻的心情如何，我在現場都替他們感到緊張。

城市半馬的路線跟女子馬的前半馬一樣，Jenny在賽道上拼搏著，我也沒閒著，不知道Jenny現在的狀況如何，女孩們Go, Go, Go……

忘了跟Jenny說跑在內側道，有點小遺憾沒有能夠一起在賽道上留下合影。

每一個人的速度不同，在賽道上能夠一起共跑，一路上彼此加油打氣是難能可貴的事，當下看到這個畫面非常觸動人心。

半馬起跑後一直到抵達白川公園終點都沒有下雨，天氣舒爽加上賽道起伏平緩，我只花了2小時7分完賽，因為得趕到應援點和加油團會合，沒想到剛換好衣服就傳來緊急訊息，Jenny已經通過34Ｋ了，叫我趕緊到巨蛋場館集合，Jenny你也跑太快了吧，怎麼不等我一下！

直到中午過後才開始下雨，氣溫也一下子驟降了好幾度，變的很冷！但是Jenny的狀況比自己預期的好，通過30k大會時間還不到4個小時，出乎加油團意料。

只剩最後5公里，過了41公里了。。明明就看到巨蛋，怎麼沒見終點線？跑到快翻白眼，還提醒我要笑。

我回到巨蛋準備見證Jenny衝線時刻，女孩們加油，再堅持一下，跑進場館，Tiffany項鍊就是你的了！

忘了帶望遠鏡，Jenny你在哪呀？大伙找到眼睛都快脫窗。

現場播放的這首Dancing Queen太催淚了，跑入場館後真的好想大哭，但看到攝影機一直在拍，只好忍住，很感動自己終於做到了。

我問Jenny為什麼跑這麼快，她說：因為怕被關門，所以就一直跑一直跑不敢停下來。

恭喜Jenny順利完賽，這一刻是最珍貴也最值得紀念。

見證了超强的Jenny完成了初馬，就在參觀完日本的三大名城之後，結束了緊湊、充滿回憶的名古屋之行，再見了，Nagoya！

後記

自從Jenny從名古屋「出國比賽丟冠軍」回來後，激勵了身邊好多人，大家都對她不到1年的跑齡，就以4小時59分完成人生初馬感到驚訝，這可是很多跑了好幾年的跑者都不一定能做到的事。

(有一條Tiffany 叫42.195K)

Sub5不是奇蹟，而是5場半馬的累蹟

其實，Jenny在備戰馬拉松的八個月當中是相當認真而紮實的，從9月完成初半馬後，陸續又完成了4場半馬賽事，跑前二個月跑量則達到120公里。充足的時間，加上循序漸進的練跑及累積，讓她如願在名古屋巨蛋戴上了這條Tiffany項鍊。我想，她的故事，應該可以提供給想要挑戰人生初馬的人參考。

1. 2nd場半馬：雲林虎尾馬拉松(2018/10/7)；2. 3rd場半馬：台北馬拉松(2018/12/9)；3. 4th場半馬：渣打台北公益馬拉松(2019/1/13) 4. 5th場半馬：金門馬拉松(2019/2/17)

最後，分享Jenny在備戰期間所寫下的練跑心得，如果你也在跑步的這條路上，肯定會有相同的感受。

運動，

本來就不是一件值得驕傲的事，

邁向運動的過程才是，

開始，

只為遇見那個不一樣的自己！

(Jenny: 喜歡自己堅持一件事情的背景)

#康手的跑步日常 #康手愛Run跑 #青春無敵94愛跑團