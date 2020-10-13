跑步小品／Why Do You Run？ 我為自己而跑

開始跑步是在出社會後的第一份工作，很幸運的，老闆是個愛運動的人，當時她找大家一起參加國道馬，一位同事說：「你看起來有在運動，老闆揪跑半馬，要不要？」當時的我連半馬幾k都搞不清楚，21是什麼概念，大學時參加繞校園跑3k的活動是跑跑走走勉強完成的，但當時卻初生之犢不畏虎的說「好哇」，可能帶著幾分現在不會有的稚嫩。

為了這場比賽開始不定期的跑步，賽前勉強讓自己跑了個10km，還覺得完成人生一大成就。第一場半馬沒有全程跑完，而是跑跑走走，當時服裝也亂穿，棉T配籃球褲，跑在國道上靠著數路燈，告訴自己「跑到那根就可以休息一下」，飛機飛過就停下觀賞，就這樣算是完成了初半馬。

後來開始參加各種賽事，為了跑完的完賽，還有幾分不服輸的自尊心，覺得不可以跑太慢，開始更常跑步了，有時晨跑躲太陽，有時下班晚而夜跑。晨跑的時候，因為起得早，跑完還是很早，覺得假日變得好長而有種賺到的感覺；夜跑的話，則是很能感受到台北市白天與夜晚的反差，喧囂與靜謐，伴著路燈。

漸漸的發現，本來以為跑步時會很無聊可以思考很多事情，但卻發現跑步時心裡很平靜，腦袋好像暫停運轉、煩惱暫時消失，就專注在當下的時刻，步伐跟著呼吸的頻率吸吸吐而踩踩踩、踏踏踏。

其實跑步很奇妙，既孤獨又熱鬧，孤獨的是跑步就是自己的雙腳踩踏出的距離，卻又因為一群人一起跑步而熱鬧。還有每次都會有個撞牆公里數，覺得特別累的那1k，但是撐一下就突然覺得順了。

開始跑步到今天五年了，跑了一次全馬（最後10k走完的）、幾場半馬，拿過一次獎盃（小賽事覺得幸運）。很感謝當時的老闆拉著大家一起跑步，開啟了我「跑者」的生涯，儘管日常中還是時常偷懶，不是很專業也不太自律的跑者哈哈哈，預計的晨跑起不來、夜跑又因加班的晚而偷懶，或是準備起跑時看到嘎抓就掉頭狂奔，但是是跑回家......。

現在很少參加賽事了，多數是在自家附近的公園跑跑，為了維持體能，還有想要那份寧靜。

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