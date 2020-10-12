聽新聞
test
0:00 / 0:00
訓練心得／雙十國慶團跑 以FUN4團隊為榮
我說好好的團跑不跑，
跟人家攝影組搶什麼工作啦！
想說今天團跑人數眾多，
假會想幫忙錄影，
結果把自己累個半死，
跑來跑去還跑不到前面，
只能拍到最後一群。
原本以為沒在隊伍中就沒照片了，
幸好起點跟終點都有跟大家合照到，
然後還有 唐志清 大哥的重量級大砲幫我拍了幾張。
最暖心的是我回到終點，
看到 ＃莎莎 已經幫我準備好18生，
心裡超級感動的啦！
雖然瘦了一大圈，
但氣色看起來還不錯，
希望莎莎可以趕快回來！
每次團跑都可以跟好朋友一起LDS，還可以跟許多我的偶像同框，真的很開心！
即便路上遇到很多沒見過面或是較不熟的朋友，
大家都很熱情的跟我打招呼，
真的覺得很感動，
跑步拉近了我們的距離。
然後要感謝規劃這路線的 ＃林文卿 老師，
我想，大家今天都是衝著這個路線而來的，
還有 #kiki女神 沿路也幫忙我們拍照記錄，
還幫我們號召了這麼多人，
在國慶日這天破了我們團跑人數的紀錄！
最後真心感謝今天 FUN 4 ：跟著中4組歡樂放肆跑官方團隊
＃無極限教授 ＃間歇攝手家榮 ＃老樹便當俠 以及 ＃帥氣蒙面俠
一路幫忙拍攝，
我只能說攝影組真不是人幹的，
沒有一定的功力是無法擔當此任務的。
還有沿路幫忙注意注隊伍跟交通安全的 ＃黃師傅 跟 ＃賴宏亮 亮哥，
一個活動的成功要仰賴一個團隊的合作，
也許我們還有不足的地方，
但我們已經盡力做到最好，
我以FUN4團隊為榮！我是人魚，我奔跑！奔跑的人魚－劉小虫
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言