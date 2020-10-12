訓練心得／芝加哥線上馬 奇幻的旅程

繼上周爆熱的倫敦線上馬後，無與倫比的榮耀

這周雙十假期接力迎來芝加哥線上馬。

自辦當然要有特色，這次走奇幻浮誇路線。

今日氣候作美，微涼氣溫適宜。藉由魔法團旗進入四次方蟲洞。

轉眼間來到當地著名飯店。恩，怎麼有點眼熟？

大家興奮不已，跳脫了covid-19 的限制，轉眼間到了六大馬之一的芝加哥。

出發前團員先來一張。

氣候舒適宜人，是跑者的幸福。

把握這良辰時機，立刻出發。

他鄉遇故知，竟然遇到著名運筆小編。

疑，米國也有馬陸？

看到滿滿熱情的市民為我們加油。

中間休息大會師

不畏艱難，再出發。

中途折返點。

隨著賽程進入尾聲，街道上盡是滿滿的人群。

我們的頭目女總一，一馬當先。

最後一刻衝線了，大家留下激動的淚水。

這是夢嗎？

大家順利完賽後相約留下這美麗的夜景。

此時我們才又依依不捨地進入四次方空間。

疑。怎麼直接回到早餐店？

原來大家早就肚子餓了。

如夢一般，我們竟然完成了芝加哥奇幻馬。不過走過世界各地，還是我們家鄉最可愛。

妹子陪跑團祝大家雙十假期愉快，台灣加油。