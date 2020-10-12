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訓練心得／芝加哥線上馬 奇幻的旅程
繼上周爆熱的倫敦線上馬後，無與倫比的榮耀
這周雙十假期接力迎來芝加哥線上馬。
自辦當然要有特色，這次走奇幻浮誇路線。
今日氣候作美，微涼氣溫適宜。藉由魔法團旗進入四次方蟲洞。
轉眼間來到當地著名飯店。恩，怎麼有點眼熟？
大家興奮不已，跳脫了covid-19 的限制，轉眼間到了六大馬之一的芝加哥。
出發前團員先來一張。
氣候舒適宜人，是跑者的幸福。
把握這良辰時機，立刻出發。
他鄉遇故知，竟然遇到著名運筆小編。
疑，米國也有馬陸？
看到滿滿熱情的市民為我們加油。
中間休息大會師
不畏艱難，再出發。
中途折返點。
隨著賽程進入尾聲，街道上盡是滿滿的人群。
我們的頭目女總一，一馬當先。
最後一刻衝線了，大家留下激動的淚水。
這是夢嗎？
大家順利完賽後相約留下這美麗的夜景。
此時我們才又依依不捨地進入四次方空間。
疑。怎麼直接回到早餐店？
原來大家早就肚子餓了。
如夢一般，我們竟然完成了芝加哥奇幻馬。不過走過世界各地，還是我們家鄉最可愛。
妹子陪跑團祝大家雙十假期愉快，台灣加油。
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