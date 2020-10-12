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訓練心得／試用跑步功率計

運動筆記 / 林子皓

首先感謝 永動科技股份有限公司 給小弟這個能夠試用Styrd跑步功率計的機會，目前科學化的運動訓練已是趨勢，以往我跑步主要是參考配速及心率，現在多了功率這個選項，馬拉松這項運動個人見解是配速越穩定越好，但是有的賽事會包含上坡下坡以及順風逆風的因素，都會影響配速上顯示的數字，對於經驗不足的我可能會慌亂，心率的部分可能根據溫度、前晚睡眠品質或比賽時產生的興奮感等等與平時訓練的狀況有產生一些誤差。

功率計優勢是在於訓練時達到的馬拉松配速是多少的瓦數，使用這個瓦數跑完全程就好，這個瓦數較不會因為上述所提的天氣、地形、身體狀況等等而產生一些數字上的誤差，完全你的身體出幾分力，就顯示多少的數字，所以操作上會簡單許多，比賽需要做的就兩件事：1.錶上顯示的功率數字盯好2.定時把補給做好另外一個使用功率計的優勢，透過每個月的測驗，根據測驗結果顯示的數字容易看出自己有沒有進步。最近剛開始恢復訓練一個星期，身邊有一些使用功率計的前輩願意指導，保持持續的學習與進步的動力。

週末的一個小比賽，是接觸跑步功率計後的第一場賽事，距離短，跑得蠻亂的，紀念一下。

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