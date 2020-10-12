跑步小品／Why Do You Run？我為健康而跑
2020是健康的一年。
你不需要很厲害才開始，可是你開始就會變得很厲害。
曾經96公斤的我，體脂21.8，透過參加跑步訓練班，規律運動5421，健康飲食減重班，成功瘦身到77公斤，體脂12.2。
改變我很多的助力，當然是參加了妹子陪跑團，一群愛跑步的人。夏季測五千PB賽，減重減脂挑戰賽，挑戰連續45天運動。五千公尺27：20-》23：19。國道半馬PB1：54：29。
曾經以為跑步是一件很孤單的事情，一個人訓練，一個人規劃路線。透過跑步，拓展了我的朋友圈，還順勢招募了[真，理，安］三人，訂定真理安日。
只有累積，沒有奇蹟。有練就有，無練就無。
#GarminTW、#WhyDoYouRun、#Forerunner
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