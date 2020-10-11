路跑人物／去年倫敦馬跑了最後一名 今年決定再戰一場

在你邁出第一步後，你就不再只是勇敢的媽媽，更是一個無畏的跑者。

萬眾矚目的倫敦馬拉松已經 在 10 月 4 日落下帷幕，盡管 Bekele 的臨時退出讓原本被視作「王者之戰」的比賽缺了不少話題，但男子組最終的爆冷結果還是讓這場「好事多磨」的 40 週年的倫馬—配得上「精彩」兩個字。

在激動人心的菁英組賽事在聖詹姆斯公園激烈上演的同時，在線上，也有多達 45000 名，來自世界各地（ 81 個國家）的大眾跑者參與到了「線上競賽」中，他們會自主選擇一條合適的路徑，和 Kipchoge 、眾多菁英跑者們一同完成這一場與眾不同的倫敦馬拉松。

在 24 小時之內，無論是正常競速、慢跑或是走完 42.195 公里，都被視為完成比賽，賽事官方希望所有參賽者都能在這個特殊時期把「享受過程」放在第一位。

在這數萬名參加線上賽的大眾跑者中，有一位 39 歲的母親對這一次的比賽格外期待，說出來不怕人笑，Kerrie Aldridge 是去年倫馬「官方認證」的最後一名。

很多跑者走在路上的時候，一眼就能分辨出哪些是自己的「同道中人」，但如果 Kerrie 站在你面前，你可能很難想象她其實也是一個跑了兩年多的跑者。

：「（兩年之前）那正好是在 18 年的新年當天，我醒來之後感覺糟糕極了，我看著鏡子那個臃腫的身型發愣，然後我湊近一看，發現自己的皮膚狀況真的非常差。」

沒有開始跑步前的 Kerrie 和兒子的合影

不僅僅只有 Kerrie 自己對她的形象感覺到不滿，她的兒子也因為有一個「Fat Mummy（肥媽媽）」而受到同學的嘲笑，甚至是霸淩，Kerrie 不希望自己成為影響到孩子在學校中正常人際交往的負面因素，如果跑步能夠改變這些不好的情況，那麽 Kerrie 很願意去嘗試。

她加入了一個專為「大碼女跑者」建立的跑團，懷著滿滿的鬥志，Kerrie 在一個寒冷的 1 月傍晚，翻開了她的跑步篇章，一年之後，她開始推動自己去跑更長的距離，她決定報名參加 2019 年的倫敦馬拉松。

：「我的一個朋友也正在以此（完成倫敦馬拉松）為目標，她跟我分享了許多在此過程中她經歷的關於友情的故事，她講述的比賽中成千上萬觀眾為她歡呼的場景同樣讓我十分嚮往，我非常渴望能夠身臨其境地經歷一次。」

同時，Kerrie 也希望能通過完成一場頂級馬拉松賽事，來向她兒子，當然也是向她自己證明，如果堅持了對的事情，看上去再困難的事情，同樣也能被實現。

Kerrie 開始參加各種比賽，這也激勵了她的兒子

除此之外，Kerrie 也希望能夠借此機會，在比賽日當天通過服飾裝扮等方法，去引發大眾對於「婦女流產」的關注，她想要為「流產協會」籌集一些資金，去幫助到那些因為經歷過流產而遭受身體健康損耗的女性。

因為 Kerrie 在生下兒子之前，就曾經經歷了 5 次流產，她最能體會個中辛酸。

她照著新手訓練計劃訓練，也和其他跑者交流了許多想法，她覺得，自己已經為倫敦馬拉松（2019 年的）做好了準備；但讓她始料未及的是，比賽當天，僅僅 3 英里過後，她的配速就開始掉，眼看前路漫漫，身體卻越來越不舒服，她心裡開始打起退堂鼓。

一個又一個的跑者從 Kerrie 身邊超了過去，場邊的觀眾熱情踴躍，但 Kerrie 卻感覺整個比賽的氛圍都降到了冰點，熱鬧都是其他跑者的，她自己只剩筋疲力盡的感受。

：「我在半路上哭了一場，擦乾了眼淚後，我提了提我的大碼褲子，把雙腳繼續邁動起來，半途而廢絕對不是一個選項。」

盡管沒有停下腳步，但等她跨過終點線，距鳴槍開跑已經過去了整整 9 小時 11 分鐘，她成了這場大滿貫賽事的最後一名，從大眾視角來看，這是一次並不成功的嘗試。

不過 Kerrie 並未引之為恥，給她的馬拉松生涯就此畫上一個句號，相反的，她對於出戰「Round Two」戰意空前地高漲，畢竟她很清楚，作為沒有什麽鍛煉基礎，身材又長年處於肥胖狀態的她而言，每取得一丁點的進步，都是值得慶賀的成功。

她把自信重新注滿，通過新一輪的訓練讓自己的身體準備好應戰，對再一次參加倫敦馬拉松，她充滿了期待，不過這一次，她的賽道會離家更近些，身邊沒有了同樣努力向前的跑者，也沒有了歡呼雀躍的場邊觀眾。

努力為比賽做準備

：「我這次的路線會穿越 Cardiff 的一些風景優美的區域，比如說 Taff Trail，這同樣也是 Cardiff 半馬的一部分路線，這是我的家鄉，跑過這些我熟悉的地方，觀賞這些讓我心曠神怡的風景，絕對是一個非常棒的選擇。」

去年倫馬的糟糕表現也讓 Kerrie 了解到了許多關於訓練中的錯誤，在過去的幾個月裡，她把力量訓練放到了更優先位置，以加強身體素質的方式來減少受傷的概率，在跟著健身教練學到了許多新知識之後，Kerrie 感覺自己無論是從身體層面上還是精神層面上，都已經做好了準備。

但是緊張仍然是不可避免的，Kerrie 渴望能夠跑出更好的成績，在自我懷疑發生的時候，她會提醒自己在過去這段時間裡經歷的難以置信的進步過程。

：「我減了重，獲得了更多力量，跑步給我帶來了許多愉悅感。」

完成 2020 的倫馬線上賽

10 月 4 日的這場比賽依然並不輕鬆，官方認定她的完賽成績是 8 小時 11 分，算不上很優秀，但是如願 PB，Kerrie 為自己感到自豪，她在社交媒體上寫道：「我做到了。」

這一次，她沒有停下來哭了，因為她知道在這場特殊馬拉松結束的地點，會有她的丈夫和孩子，準備好了掌聲和擁抱，等待她凱旋。

因為她知道，有許多對她的故事能感同身受的跑者，在地球的某一處，因為她的進步而備受鼓舞。

責任編輯：Ian文章授權：愛燃燒圖片來源：愛燃燒

＊人物故事，盡在運動筆記

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