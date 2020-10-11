快訊

將接連出現3颱？ 吳德榮：第2個擾動間接影響台灣天氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路跑人物／去年倫敦馬跑了最後一名 今年決定再戰一場

運動筆記 / 愛燃燒（i Ran Shao）

在你邁出第一步後，你就不再只是勇敢的媽媽，更是一個無畏的跑者。

萬眾矚目的倫敦馬拉松已經 在 10 月 4 日落下帷幕，盡管 Bekele 的臨時退出讓原本被視作「王者之戰」的比賽缺了不少話題，但男子組最終的爆冷結果還是讓這場「好事多磨」的 40 週年的倫馬—配得上「精彩」兩個字。

在激動人心的菁英組賽事在聖詹姆斯公園激烈上演的同時，在線上，也有多達 45000 名，來自世界各地（ 81 個國家）的大眾跑者參與到了「線上競賽」中，他們會自主選擇一條合適的路徑，和 Kipchoge 、眾多菁英跑者們一同完成這一場與眾不同的倫敦馬拉松。

在 24 小時之內，無論是正常競速、慢跑或是走完 42.195 公里，都被視為完成比賽，賽事官方希望所有參賽者都能在這個特殊時期把「享受過程」放在第一位。

在這數萬名參加線上賽的大眾跑者中，有一位 39 歲的母親對這一次的比賽格外期待，說出來不怕人笑，Kerrie Aldridge 是去年倫馬「官方認證」的最後一名。

很多跑者走在路上的時候，一眼就能分辨出哪些是自己的「同道中人」，但如果 Kerrie 站在你面前，你可能很難想象她其實也是一個跑了兩年多的跑者。

：「（兩年之前）那正好是在 18 年的新年當天，我醒來之後感覺糟糕極了，我看著鏡子那個臃腫的身型發愣，然後我湊近一看，發現自己的皮膚狀況真的非常差。」

沒有開始跑步前的 Kerrie 和兒子的合影

不僅僅只有 Kerrie 自己對她的形象感覺到不滿，她的兒子也因為有一個「Fat Mummy（肥媽媽）」而受到同學的嘲笑，甚至是霸淩，Kerrie 不希望自己成為影響到孩子在學校中正常人際交往的負面因素，如果跑步能夠改變這些不好的情況，那麽 Kerrie 很願意去嘗試。

她加入了一個專為「大碼女跑者」建立的跑團，懷著滿滿的鬥志，Kerrie 在一個寒冷的 1 月傍晚，翻開了她的跑步篇章，一年之後，她開始推動自己去跑更長的距離，她決定報名參加 2019 年的倫敦馬拉松。

：「我的一個朋友也正在以此（完成倫敦馬拉松）為目標，她跟我分享了許多在此過程中她經歷的關於友情的故事，她講述的比賽中成千上萬觀眾為她歡呼的場景同樣讓我十分嚮往，我非常渴望能夠身臨其境地經歷一次。」

同時，Kerrie 也希望能通過完成一場頂級馬拉松賽事，來向她兒子，當然也是向她自己證明，如果堅持了對的事情，看上去再困難的事情，同樣也能被實現。

Kerrie 開始參加各種比賽，這也激勵了她的兒子

除此之外，Kerrie 也希望能夠借此機會，在比賽日當天通過服飾裝扮等方法，去引發大眾對於「婦女流產」的關注，她想要為「流產協會」籌集一些資金，去幫助到那些因為經歷過流產而遭受身體健康損耗的女性。

因為 Kerrie 在生下兒子之前，就曾經經歷了 5 次流產，她最能體會個中辛酸。

她照著新手訓練計劃訓練，也和其他跑者交流了許多想法，她覺得，自己已經為倫敦馬拉松（2019 年的）做好了準備；但讓她始料未及的是，比賽當天，僅僅 3 英里過後，她的配速就開始掉，眼看前路漫漫，身體卻越來越不舒服，她心裡開始打起退堂鼓。

一個又一個的跑者從 Kerrie 身邊超了過去，場邊的觀眾熱情踴躍，但 Kerrie 卻感覺整個比賽的氛圍都降到了冰點，熱鬧都是其他跑者的，她自己只剩筋疲力盡的感受。

：「我在半路上哭了一場，擦乾了眼淚後，我提了提我的大碼褲子，把雙腳繼續邁動起來，半途而廢絕對不是一個選項。」

盡管沒有停下腳步，但等她跨過終點線，距鳴槍開跑已經過去了整整 9 小時 11 分鐘，她成了這場大滿貫賽事的最後一名，從大眾視角來看，這是一次並不成功的嘗試。

不過 Kerrie 並未引之為恥，給她的馬拉松生涯就此畫上一個句號，相反的，她對於出戰「Round Two」戰意空前地高漲，畢竟她很清楚，作為沒有什麽鍛煉基礎，身材又長年處於肥胖狀態的她而言，每取得一丁點的進步，都是值得慶賀的成功。

她把自信重新注滿，通過新一輪的訓練讓自己的身體準備好應戰，對再一次參加倫敦馬拉松，她充滿了期待，不過這一次，她的賽道會離家更近些，身邊沒有了同樣努力向前的跑者，也沒有了歡呼雀躍的場邊觀眾。

努力為比賽做準備

：「我這次的路線會穿越 Cardiff 的一些風景優美的區域，比如說 Taff Trail，這同樣也是 Cardiff 半馬的一部分路線，這是我的家鄉，跑過這些我熟悉的地方，觀賞這些讓我心曠神怡的風景，絕對是一個非常棒的選擇。」

去年倫馬的糟糕表現也讓 Kerrie 了解到了許多關於訓練中的錯誤，在過去的幾個月裡，她把力量訓練放到了更優先位置，以加強身體素質的方式來減少受傷的概率，在跟著健身教練學到了許多新知識之後，Kerrie 感覺自己無論是從身體層面上還是精神層面上，都已經做好了準備。

但是緊張仍然是不可避免的，Kerrie 渴望能夠跑出更好的成績，在自我懷疑發生的時候，她會提醒自己在過去這段時間裡經歷的難以置信的進步過程。

：「我減了重，獲得了更多力量，跑步給我帶來了許多愉悅感。」

完成 2020 的倫馬線上賽 

10 月 4 日的這場比賽依然並不輕鬆，官方認定她的完賽成績是 8 小時 11 分，算不上很優秀，但是如願 PB，Kerrie 為自己感到自豪，她在社交媒體上寫道：「我做到了。」

這一次，她沒有停下來哭了，因為她知道在這場特殊馬拉松結束的地點，會有她的丈夫和孩子，準備好了掌聲和擁抱，等待她凱旋。

因為她知道，有許多對她的故事能感同身受的跑者，在地球的某一處，因為她的進步而備受鼓舞。

責任編輯：Ian文章授權：愛燃燒圖片來源：愛燃燒

＊人物故事，盡在運動筆記

以上內容由愛燃燒授權刊出，為尊重原著與忠實呈現文意，內容僅做簡體轉繁體，故可能因文化差異，而有不同的翻譯及語法詞彙，還請各位跑友們參酌。

詹姆斯

延伸閱讀

2020田中馬拉松主題曲開唱 小鎮音樂節令人期待

為什麼上班族們瘋迷「跑馬拉松」？正妹小律師揭密原因

2021 高雄富邦馬拉松回來了 主視覺釋出！

台灣馬12月27日開跑 盼將台灣品牌推向國際

相關新聞

路跑小品／Why Do You Run？我為自己而跑

回想起阿甘正傳其中經典一幕，就是阿甘不停的奔跑，他說沒有特別的理由。從國小開始就接觸到跑步，加入田徑隊，一直到大學，如果問我為什麼會跑步，我大概也是這樣回答，或者說我壓根沒想過，跑步之於我到底是什麼呢

路跑小品／Why Do You Run？我為我的精彩的人生而跑

猶記得學生時期是不喜歡跑步的，因為跑完小腿會有非常僵硬的不適感，當時以打球為主，但打的也是2266，還常常被罵。出社會後，每天上班下班，日復一日的平庸生活，總覺得想做點什麼，當時胖胖的自己就想先來減肥

路跑人物／去年倫敦馬跑了最後一名 今年決定再戰一場

在你邁出第一步後，你就不再只是勇敢的媽媽，更是一個無畏的跑者。 萬眾矚目的倫敦馬拉松已經 在 10 月 4 日落下帷幕，盡管 Bekele 的臨時退出讓原本被視作「王者之戰」的比賽缺了不少話題，

南北團結日 用路跑慶雙十

雙十節你在做甚麼? 記得小時候還守在電視前看國慶大典，看閱兵分裂式。 最有印象的就是民國80年的華統演習，當時是以介壽路作為司令台。 臨時約好雙十畫雙十，但昨天還下著雨， 今天迎來了涼爽一百

跑步小品／Why do you run？我為了進步與友情而跑

成長過程中從未寫過興趣是「運動」這種事，國中時體育課乘涼、專科時800m跑到嘴唇泛白、大學基本上都是修一些不用曬太陽好過好棒棒的課。轉折是到了某任感情的結束，再加上一些家庭及工作因素，當時的心理狀態有

跑步小品／Why Do You Run？我為健康而跑！

Why Do You Run?我為健康而跑！ 回想到自己接觸慢跑運動有一段時間了， 對一般民眾來說培養運動習慣，可以從運動333開始（每週3次/每次持續30分鐘/每分鐘心跳達130

跑步小品／Why do you run？透過跑步找尋自我

跑步算是紓解壓力和自我對話的方式。「動中求靜」，也因為鐵人三項的因素也讓我開始有長距離跑步的習慣。 喜歡一大早在大家還在睡夢中時在開闊的路上奔跑，喜歡在操場一個人靜靜的感受心跳的奔跑。喜歡在奔跑

跑步小品／Why Do You Run？我為了試試還能不能跑而跑

學生時代的我完全不喜歡跑步，因為覺得跑步很無聊，不過我非常愛運動，各種球類運動都嘗試，但在二十幾歲那段初入職場的日子，沒有養成規律運動的習慣，結果就是體重開始緩緩上升，不再是高中大學時期所謂的怎麼吃都

疫情未息 2021東京馬拉松延至10月17日

受到新型冠狀病毒疫情影響，原訂2021年3月舉行的東京馬拉松活動確定延至10月17日舉行，規模維持約3萬8000人

跑步小品／Why Do You Run？我為自己而跑

GCAM完賽照(照片拍攝於2018年澳洲黃金海岸馬拉松) 要感謝GD Runners跑團所有的教練團、校長Jason、小海真愛團的所有人、小弱弱隊友、丹丹教練、米米，族繁不及備載。 跑

跑步小品／Why Do you Run？ 我為找、樂、子而跑

身為一個運動白癡，對於衝成績實在有心無力，但身為一個愛玩客，我都說.. Run for Fun, for Food, for Lottery！ 這真的就是我跑步的目的了。 想當初邁出腳步的契

跑步小品／Why Do you Run？ 為健康和自己而跑

曾經我也是一個不喜歡運動的人，而且總是為自己找藉口的人，跑步這件事完全讓我翻白眼，天底下感覺運動就是一件讓自己痛苦的事，怎麼會有人深陷又上癮的事，我心想這是最愚蠢的一個活動了。直到自己的身體在38歲的

熱門新聞

NBA／巴特勒戰到力竭畫面瘋傳 教頭：成為冠軍前的模樣

NBA／拿下G5仍不滿意表現 巴特勒直言格林沒進是幸運

NBA／總冠軍G5熱火巴特勒大三元 111:108勝湖人續命

NBA／巴特勒35分大三元 熱火險勝湖人留一線生機

NBA／總冠軍賽格林關鍵3分失手 詹姆斯：我相信他

NBA／預言羅賓森成致勝功臣 巴特勒連三分進球數都說中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。